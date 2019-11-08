Чемпионство Бреста может отложить «Ислочь» 8.11.2019, 11:11

Противостояние Глеба и Милевского.

В воскресенье на «Камвольщике» будет горячо – брестское «Динамо» приедет к «Ислочи». На матч продано уже больше тысячи билетов (хотя домашние игры «волков» часто не достигают этой отметки). На стадион зазывает даже Артем Милевский. Главный тренер «Ислочи» заверил, что непременно будет, пишет «Трибуна».

Ажиотаж легко объясним. Чтобы оформить историческое чемпионство, Бресту нужна всего одна победа. На «Маяковке» «Динамо» уже выиграл два Суперкубка, но третий трофей может не случиться. «Ислочь», которая на прошлых выходных хлопнула БАТЭ, свои цели на сезон еще не выполнила и без боя не сдастся – в нынешнем сезоне команда выглядит довольно мощно.

«Ислочь» борется за 4-е место

Перед началом чемпионата Виталий Жуковский, наставник «Ислочи», обозначил амбициозную цель – 50 очков. «Большинство людей при встрече говорили: 50 очков – ты что, с ума сошел? Отвечал: ну, надо же что-то пробовать», – рассказывал Жуковский в апреле. Как оказалось, установленная планка не такая уж недосягаемая. За три тура до конца у «волков» 45 баллов. Впереди кроме Бреста «Славия» и «Минск» – выполнить задачу вполне реально.

Кроме того, «Ислочь» может зацепиться за четвертое место, которое при определенных обстоятельствах открывает дорогу в еврокубки. До минского «Динамо» всего два очка. «Бело-голубые» сейчас в крутом пике – получили 0:4 в Жодино и вообще не могут победить уже шесть туров подряд. А календарь у команды Гуренко очень трудный: спасающийся от вылета «Дняпро», классико с БАТЭ и дерби с Брестом.

В разборках за топ-4 участвует еще и «Торпедо-БелАЗ». У жодинцев тоже 45 баллов, но они уступают «Ислочи» по личным встречам (поражения 0:1 и 1:3).

Глеб и другие лидеры «Ислочи» в порядке

В стае «волков» хватает исполнителей, которые могу доставить проблемы брестчанам. У Жуковского в распоряжении один из лучших вратарей лиги. Егор Хаткевич входит в топ-3 киперов ЧБ по данным Instat и впервые в карьере получил вызов в «националку».

В полузащите сверкает Александ Глеб. Алекс окончательно освоился в новой команде и в последних турах выходит в старте. У бывшего полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» хватает минусов, но их удачно маскируют партнеры по команде. Главное, с креативностью – ради чего его собственно и подписывали – все в полном порядке.

Глеб отметился ассистом в победном матче с «Энергетиком» (2:1), поучаствовал в голе минскому «Динамо» (1:1) и утроил крутой перфоманс на «Борисов-Арене».

В Борисове вместе с Глебом феерил Александр Макась, который оформил дубль и сделал два ассиста. Всего форвард настрелял в этом сезоне 11 мячей во всех турнирах.

В отличной форме и его партнер по атаке Дмитрий Комаровский. Бритоголовый нападающий имеет 13+6 в этом сезоне. Правда, участие Комаровского в воскресной зарубе под вопросом – выезд в Борисов он пропустил из-за повреждения.

С Брестом точно не помогут «Ислочи» еще двое лидеров. Вингер Момо Янсане отправился в Гвинею помогать «националке» в отборе КАН-2021, а защитника Годфри Стефена позвали в олимпийскую сборную Нигерии, которая готовится к молодежному Кубку африканских наций.

Отъезд Янсане не проблема – он и так не играл бы из-за дисквалификации. А вот Стефана Жуковский не хотел отпускать, но все-таки пошел навстречу игроку. «Не хотел сначала отпускать его, но потом посмотрел рейтинг ФИФА, количество населения в стране, конкурентов по сборной... То, что его вызвали, — феноменально! Мы впервые с этим столкнулись. Но мы счастливы! Говорили Стефану, что у него контракт с клубом, который он должен отрабатывать. Вы не представляете, как человек со слезами на глазах говорил, что все понимает. Он просто плачет и говорит. И я подумал: эх, если и у нас были бы такие ребята, которые так реагировали бы, когда их не отпускают в сборную. А с Брестом будет тяжело. У нас ведь еще и травмированные есть. Но мы сделаем все, чтобы дать бой «Динамо», – говорил Жуковский.

Бресту придется справляться без Нехайчика и Кисляка

«Динамо» тоже приедет не в оптимальном составе. Из-за перебора желтых карточек матч пропустит Павел Нехайчик. Капитан в этом сезоне забил 12 мячей и является лучшим бомбардиром команды. Еще одна потеря – Сергей Кисляк. КДК АБФФ отстранил полузащитника на пять матчей и выписал штраф 1275 рублей за оскорбление судей после матча с «Шахтером».

Кисляка публично поддержала жена Юлия, а клуб зарубился с АБФФ из-за жестких санкций. В Бресте пообещали устроить федерации войну, но пока решили уйти в подполье – не общаться со СМИ до чемпионства.

На синтетике у Бреста возникают проблемы

Брестчане очень хороши на выездах: в гостях набрали больше очков, чем дома – 35 против 32. Но в воскресенье придется бегать на синтетике, на которой команде не очень приятно играть. На это обратил внимание и Марцел Личка. «Это будет очень сложная игра в Минске. Соперник показывает хорошую игру на контратаках. Будем играть на искусственном поле. Это для нас это тоже разница. Но чемпионство – наша цель. Сделаем максимум, чтобы победить в Минске», – сказал Личка.

В этом чемпионате брестчане на синтетике испытывали трудности. В гостях у «Энергетика» команда Лички пропустила уже на 14-й минуте и спасла ничью (1:1) только во втором тайме благодаря голу Дениса Лаптева. Сложной встреча получилась и с «Минском», где в самом начале Милевский не забил пенальти, потом Брест пропустил и все-таки вырвал победу в концовке (2:1). После матча среди прочего говорили о судействе.

«Ислочь», напротив, лучше всего чувствует себя на искусственном покрытии. На Маяковке команда Жуковского проиграла в сезоне только три раза и то с минимальным счетом 0:1 – успех праздновали «Шахтер», минское «Торпедо» и «Слуцк».