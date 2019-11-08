Илон Маск рассказал о создании колонии на Марсе 8 8.11.2019, 12:04

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Илон Маск

Глава SpaceX сообщил, что для этого потребуется.

Для создания поселения на Марсе потребуется построить и запустить около тысячи ракет Starship, а на развитие инфраструктуры уйдет до 20 лет, сообщил в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск, пишет liga.net.

Он рассказал, что для создания колонии на Марс необходимо доставить «миллионы тонн» оборудования и ресурсов, но так как Земля и Марс сближаются только раз в два года, проводить запуски постоянно не получится.

Работа над Starship пока что не завершена. Маск представил проект многоразовой ракеты в октябре 2019 года. По его расчетам, первые полеты Starship с экипажем на орбиту могут начаться в середине 2020 года. Глава SpaceX ожидает, что к моменту строительства базы на Марсе каждый полет Starship будет обходиться компании не дороже, чем в $2 млн.

Starship рассчитан на максимально повторное использование и сможет летать в космос до трех раз в сутки с перерывами на обслуживание и дозаправку. Один корабль сможет совершать около тысячи полётов в год, надеется глава SpaceX.

«Если мы построим столько же кораблей Starship, сколько у нас ракет Falcon — то есть около сотни, — и каждый будет доставлять на орбиту 100 тонн груза, то пропускная способность достигнет 10 млн тонн полезной нагрузки в год», — написал Маск.