Bellingcat: Главари «ДНР» изменили имена и скрываются 8.11.2019, 12:46

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Но их разоблачили.

Расследователи из исследовательской группы Bellingcat выяснили, что в России выдали поддельные паспорта боевику Игорю Безлеру и фигуранту дела о крушении MH17, офицеру Главного разведывательного управления РФ Олегу Иванникову. Об этом говорится в сообщении на сайте Bellingcat 7 ноября.

По данным расследователей, Безлер с октября 2014 года живет в аннексированном Симферополе под именем Игорь Береговой.

"Безлер – лишь один из многих российских оперативных работников, которым российские спецслужбы передавали поддельные паспорта во время работы в Украине. Используя просочившиеся российские базы данных, только по нескольким основным биографическими деталями возможно разоблачить поддельную личность оперативника, как это наблюдается с другим представителем ГРУ – Олегом Иваниковим ("Андрей Лаптев")", – говорится в сообщении.

Расследователи выяснили, что Безлеру выдали внутренний российский паспорт в Москве. В нем указана вымышленная фамилия, но реальные личные данные боевика. Он использовал этот паспорт для путешествий по России и Украине.

Кроме того, расследование установило, что двумя последними цифрами отличается паспорт, выданный Иванникову – Лаптеву. Это говорит о том, что документы были выданы из одной партии.

О подделке паспортов также свидетельствует и тот факт, что в базе данных налогоплательщиков РФ нет идентификационных номеров лиц с такими документами, считают расследователи.

Они напоминают, что раньше таким же образом ГРУ выдавало паспорта бойцам частной военной компании "Вагнер" – в одном месте и одной серии.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

В расследовании Bellingcat указывалось, что офицер ГРУ Олег Иванников (позывной Орион) причастен к доставке в Украину из России "Бука", из которого сбили Boeing 777.

Служба безопасности Украины объявила его в розыск.

Безлер с апреля 2014 года участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В ноябре 2014 года был отправлен "в отставку" и покинул подконтрольную боевикам "ДНР" территорию.

В Украине Безлер объявлен в розыск по подозрению в незаконном лишении свободы или похищении граждан, терроризме и умышленном убийстве. СБУ называла его диверсантом ГРУ РФ.

По данным телеканала "Настоящее время", проживает в аннексированном Крыму.