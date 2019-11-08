закрыть
8 ноября 2019, пятница, 13:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Предложение NEXTA обсудить фильм вызвало бурную реакцию в Instagram

2
  • 8.11.2019, 12:50
  • 1,696
Предложение NEXTA обсудить фильм вызвало бурную реакцию в Instagram

Люди выкладывают истории с хэштегом #Чтодальше.

После того, как самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA) предложил обсудить фильм о Лукашенко в Минске на площади Свободы, пользователи сети Instagram начали активно выкладывать истории с хэштегом #Чтодальше, распространять информацию о встрече, участвовать в конкурсе, который объявил блогер.

Мы собрали лишь несколько примеров активности подписчиков NEXTA в Instagram:

Напомним, встреча пройдет сегодня 8 ноября в 18.00 на площади Свободы в Минске. Мероприятие является абсолютно легальным.


популярное за неделю

Мнение

Решалы
Решалы Ирина Халип
Он сошел с ума
Он сошел с ума Виктор Горбачев
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев
Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова