Предложение NEXTA обсудить фильм вызвало бурную реакцию в Instagram 2 8.11.2019, 12:50

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Люди выкладывают истории с хэштегом #Чтодальше.

После того, как самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA) предложил обсудить фильм о Лукашенко в Минске на площади Свободы, пользователи сети Instagram начали активно выкладывать истории с хэштегом #Чтодальше, распространять информацию о встрече, участвовать в конкурсе, который объявил блогер.

Мы собрали лишь несколько примеров активности подписчиков NEXTA в Instagram:

Напомним, встреча пройдет сегодня 8 ноября в 18.00 на площади Свободы в Минске. Мероприятие является абсолютно легальным.