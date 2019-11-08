«Крымская шайка-лейка распадается» 8.11.2019, 13:18

Из крымских сетей.

Отставки и назначения в российской власти Крыма вызвали заметное оживление в соцсетях. Крымчане комментируют кадровые перестановки и много спорят, сообщает Крым. Реалии.

Подконтрольный России парламент Крыма 6 ноября на своей сессии утвердил новых вице-премьеров крымского правительства. Ими стали Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Игорь Михайличенко, Георгий Мурадов, Павел Королев и Ирина Кивико. В этот же день должности вице-премьеров покинули Дмитрий Полонский, Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк. Их отставки российский глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал и прокомментировал в Фейсбуке.

Николай Кузьмин

Это просто землетрясение какое-то

Николай Вихляев

Ничего себе молния!

Ух ты ж, как.. Таки перезагрузка. Прям даже интересно и Совет министров весь посмотреть.

Больше всего комментаторов впечатлил уход с должности вице-премьера Дмитрия Полонского, который на протяжении пяти лет курировал в российском правительстве Крыма внутреннюю политику, межнациональные отношения, средства массовой информации и связь. Судя по тональности постов, многие ждали его отставки с нетерпением.

Александр Скрябин

хоть одна хорошая новость !

Олег Зубков

Крымская шайка-лейка распадается медленно, но верно. Вот и доктора " Геббельса" информационной политики Крыма ушли ...Тот кто хоть немного знаком с крымской журналистикой, работал с представителями СМИ Крыма , тот хорошо знает и понимает какой большой и невосполнимый урон для крымской журналистики , крымским СМИ нанесен был доктором "Геббельсом" за 5 лет российского Крыма .Запугивание , информационный террор, нанятые боты -все это привело к тому что порядочных и независимых журналистов в Крыму, как СМИ , осталось раз-два и обчелся .Кто-то вынужден был уйти из профессии, многие переехали в Украину , большинство спрятались под плинтус и боятся показать нос...

...Что сегодня поменяется в информационной политике Крыма ?! Разумеется абсолютно ничего ни в малом , ни в большом. Главный заказчик этого информационного безобразия по-прежнему на своем месте и будет лично курировать эту работу . Уж что только не курировал наш голова и вместо главного архитектора работал , и председателем Совмина был , теперь вот министром информационной политики подрабатывать будет…

Сказали свое слово и симпатики Полонского.

Но главной сенсацией для участников обсуждения стало появление в российском правительстве Крыма Альберта Кангиева. В марте 2014 года он, будучи мэром Белогорска, открыто не признал крымский «референдум» и заявил, что «данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет». Теперь Кангиев занял должность председателя подконтрольного Кремлю Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма.

Пророссийские комментаторы чувствуют себя обманутыми и уязвленными.

Ленур Усманов

...Система отрицательного отбора. Аксенов просто молодец, ещё бы членов правого сектора пригласил бы на должность? Тех, кто всегда был в теме и в деле, но ещё не попался?!..

Александр Горный

...Это очередное предательство Сергей Валерьевич многонационального Крыма, почитайте, что про вас пишут обычные жители…

...Представители различных общин Крыма в афиге от ваших кадровых кульбитов в этом вопросе. Позор и ещё раз позор.

Вы недостойны после такого быть Главой Крыма , но сами вы не уйдёте.

Это как минимум лично мое суждение, пусть и оценочное.

Александр Гнездов

Позорище!

Сергей Дудченко

Те же яйца и грабли,не понимает Аксенов, что пускает лис в курятник.

Есть и те, кому назначение Кангиева пришлось по душе.

Михаил Розум

Поздравляю Альберта Кангиева. Он был мэром одну каденцию и то не полный срок. За это время успел "вдохнуть жизнь" в детский парк Ташхан. ЗАСТАВИЛ работать коммунальное предприятие. Осветил много улиц и оставил после себя проекты на освещение 11 улиц, проект по строительству детского сада и школы. Запустил в работу первый детский сад. И это все он сделал за счет скудного бюджета города.

Vitalii Khomutov

Как хозяйственник и управленец Кангиев даст фору подавляющему большинству нынешних министров.

Олег Зубков

...Не боюсь (как всегда) вызвать критику в свой адрес, но скажу что мне очень нравится назначение Альберта Османовича Конгиева руководителем Госкомнаца Республики Крым. Да, я знаю что он был против перехода Крыма из Украины в состав России. И что из этого? Это только говорит о том, что А.О. Конгиев опытный мудрый человек. А я, например был в захвате от перехода Крыма из Украины в Россию. И что?! Да потому что был наивный дурак.. Ну это уже другая история…