Видеохит: В Колумбии кошка героически спасла младенца 6 8.11.2019, 13:29

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Животное предотвратило падение малыша с лестницы.

В Колумбии домашняя кошка спасла от смерти годовалого младенца, пишет «Народная Воля» со ссылкой на Metro.

Инцидент произошел в городе Богота. Когда 27-летняя Диана Лорена Альварес вышла из дома, оставив годовалого сына Самуэля в кроватке.

Когда мать вернулась домой, то увидела, что ребенок выбрался и ползает по полу. Женщина решила узнать, как малышу это удалось и посмотрела запись камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что домашняя кошка по кличке Гатубела спасла ребенку жизнь. Когда малыш направился к крутым ступенькам, ведущим на первый этаж, животное прыгнуло на ребенка. Кошка преграждала путь ребенку до тех пор, пока он не повернул в другом направлении.