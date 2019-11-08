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«Будет весело»: появился тизер фильма c братьями Глебами

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  • 8.11.2019, 13:37
«Будет весело»: появился тизер фильма c братьями Глебами

Видео опубликовал известный блогер Евгений Савин.

Автор видеоблога "КраСава" Евгений Савин на своей странице в Инстаграм опубликовал тизер нового ролика, в котором снялись белорусские футболисты Александр и Вячеслав Глебы. Савин показал фрагмент нового выпуска, в котором Глеб-старший в окружении фанатов лондонского "Арсенала" бьет блогера рыбой, пишет "Прессбол".

"Большая работа про большого игрока. Будет весело и больно", — написал Савин под роликом.


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