«Будет весело»: появился тизер фильма c братьями Глебами 2 8.11.2019, 13:37

Видео опубликовал известный блогер Евгений Савин.

Автор видеоблога "КраСава" Евгений Савин на своей странице в Инстаграм опубликовал тизер нового ролика, в котором снялись белорусские футболисты Александр и Вячеслав Глебы. Савин показал фрагмент нового выпуска, в котором Глеб-старший в окружении фанатов лондонского "Арсенала" бьет блогера рыбой, пишет "Прессбол".

"Большая работа про большого игрока. Будет весело и больно", — написал Савин под роликом.