BBC: Александрийский патриархат признал ПЦУ 5 8.11.2019, 14:01

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Александрийский патриархат занимает второе место в диптихе православных церквей мира.

Старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины, сообщает ВВС Україна.

По данным источников, патриарх Александрии Феодор ІІ помянул во время богослужения митрополита Киевского Епифания.

Также об этом сообщают греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.

Александрийский патриархат стал первым среди старых патриархатов православного мира (после Константинополя, который предоставил томос), который начал евхаристическое общение с ПЦУ и начал поминать ее предстоятеля.

Александрийский патриархат занимает второе место в диптихе православных церквей мира.

Многие другие поместных церкви уже заявляли, что будут определяться относительно своего отношения к Православной церкви Украины после того, как ее признают старые патриархаты, такие как Александрийский.

Видео литургии, на которой патриарх Феодор ІІ поминает Епифания Киевского опубликовал архиепископ ПЦУ Евстратий.