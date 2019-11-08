Евгений Афнагель: Женщина привела на пикет своего сына, невестку и внуков и сказала брать с нас пример 1 8.11.2019, 14:34

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Евгений Афнагель

Фото: Радыё Свабода

Возле агитационных стендов «Европейской Беларуси» происходит что-то невообразимое.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель поделился с сайтом Charter97.org впечатлениями о проходящей в Беларуси «парламентской» кампании:

- На самом деле в этой кампании и меня, и кандидатов в «депутаты», и активистов, которые стоят в пикетах, больше всего вдохновили наши сограждане — обычные белорусы, про которых диктатор и его СМИ говорят, что они «не лезут в политику», что они якобы «спокойный народ».

С каждым днем кампании, а особенно к ее концу мы убеждаемся, что это совершенно не так. Если в начале кампании наши пикеты выглядели для многих не совсем привычно, то сейчас, когда люди поняли, что мы участвуем в ней не ради «выборов», а ради скорой смены власти, наши сограждане постоянно подходят к пикетам — и в Минске, и в регионах.

В регионах вообще творится что-то невообразимое: наши кандидаты, особенно в Слониме и Мозыре, каждый день собирают на агитационных пикетах целые небольшие митинги, где люди не просто разговаривают с кандидатами, а общаются между собой, решают свои проблемы.

И это настроение людей, их готовность бороться, что-то делать, предлагать свои решения — это вдохновляет больше всего.

- Какой конкретный случай вам запомнился больше всего?

- Он произошел совсем недавно. На пикет в Минске подошла пожилая женщина, пообщалась с нами (она против власти, но не является активной оппозиционеркой). А вечером она привела на пикет своего сына, его жену и своих внуков и сказала им: «Вот, здесь стоят достойные люди, берите с них пример». Они пообщались с нами, дали свои контакты, вступили в «Европейскую Беларусь» и сказали: «Ваш пример, то, что вы стоите на улицах, ваши флаги очень нужны нам».

Потому что для белорусского большинства, которое против власти, очень важно убедиться в том, что их — действительно большинство. Для этого нам и нужно было выходить на улицы и вести кампанию активного бойкота «выборов», проводить наши пикеты и встречи с жителями городов.

Настроение людей к концу кампании показали, что они действительно хотят перемен и готовы в этом участвовать. И это вдохновляет больше всего.