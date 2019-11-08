Астрономы выяснили форму Вселенной 6 8.11.2019, 14:45

За века исследователи построили десятки гипотез о ее форме.

Измерить форму Вселенной крайне сложно — как минимум из-за огромных расстояний, что отделяют нас от ее границы, пишет «Вокруг света».

Одна из наиболее общепринятых теорий заключается в том, что Вселенная «плоская». То есть, если послать с Земли пучок фотонов в любом направлении, он никогда не вернется назад. Существует также гипотеза замкнутой Вселенной, которая предполагает, что она представляет собой что-то наподобие шара. Это значит, что если вы пошлете излучение с Земли куда-то в пространство, то рано или поздно оно вернется к вам с другого края, обойдя Вселенную по кругу. Если, конечно, скорость расширения Вселенной не будет выше световой.

Новая работа группы ученых из Великобритании, Италии и Франции показывает результаты измерения уровня реликтового излучения. Это излучение, которое возникло впервые примерно 380 тысяч лет после Большого взрыва. Опираясь на данные, полученные космической обсерваторией «Планк», астрономы выяснили, что реликтовое излучение оказывается более сильно гравитационно линзированным, чем должно быть согласно модели «плоской» Вселенной.

По словам специалистов, объяснить такую кривизну пространства на 99 процентов может модель замкнутой Вселенной. После обнаружения этого факта команда ученых проанализировала все доказательства гипотезы и показала, что положительная кривизна, наблюдаемая для реликтового излучения, объясняет аномальную амплитуду линзирования.

Таким образом можно с большой вероятностью утверждать, что Вселенная представляет собой несимметричный шар. Однако с моделью замкнутой Вселенной не согласуется, например, измерение постоянной Хаббла — показателя скорости расширения Вселенной. Также модель замкнутой Вселенной не объясняет существование темной энергии — субстанции, ускоряющей расширение пространства-времени. Новые данные можно объяснить лишь некорректной работой телескопа, и эту версию астрономы также не исключают.