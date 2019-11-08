Марцел Личка: БАТЭ, «Шахтер», «Динамо» Минск и Брест преуспели бы в чемпионате Польши 1 8.11.2019, 15:22

Марцел Личка

Главный тренер брестчан оценил уровень белорусского чемпионата.

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка считает, что некоторые белорусский клубы способны достойно выступать в чемпионате Польши, пишет «Трибуна» со ссылкой на radomsport.pl.

- Вы возглавляете таблицу чемпионата Беларуси за 3 тура до конца. В чем секрет успеха?

– Мы отлично играли весь сезон, смогли сохранить стабильную форму. Важно, что мы забиваем много мячей. В играх дома у нас в среднем больше 3 голов за матч. Но это не только моя заслуга. У нас очень хороший персонал, помощники и, прежде всего, футболисты. Важно, что в команде много белорусов с большим зарубежным опытом. Считаю, что в этом сезоне мы заслуженно сильнее БАТЭ, «Шахтера» и минского «Динамо».

- По мнению польских фанатов, БАТЭ является самой сильной командой в Беларуси и в плане игры и в плане финансов. Но вы близки, чтобы прервать их доминирование.

– БАТЭ – сильная команда и хороший клуб. Я не знаю их точного бюджета, но в финансовом плане в Беларуси выделяются БАТЭ, «Шахтер», «Динамо» Минск и мы. Эти четыре команды показывают высокий футбольный уровень.

- Каков уровень белорусской лиги? Недавно БАТЭ выбил «Пяст» из Лиги чемпионов.

– У небольших клубов чаще всего скромный бюджет. Их шанс – работа с молодежью, которую можно продать. Эти команды часто играют в оборонительный футбол, поэтому у них бывают проблемы с атакой.

Четыре клуба, которые я называл, достаточно сильны. Думаю, эти команды преуспели бы в чемпионате Польши, – сказал Личка.