10 возможностей посетить экзотические страны практически бесплатно
- 8.11.2019, 15:34
Любителям путешествий на заметку.
Путешествовать по миру и не платить ни копейки — это реально! Уже в течение недели вы сможете оказаться на пляжах Королевства Таиланд, во Вьетнаме или даже на Мальдивах. Осталось выбрать подходящий вариант, пишет ЗаграNица.
Приют для собак в Таиланде
Место: Сонгкхла, Таиланд
Языки: английский, тайский
Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: от двух недель
Когда: февраль
В 2012-м учительница из Австралии собрала все свои сбережения и переехала в Таиланд, чтобы заботиться о бродячих собаках. Тамаре нужна помощь с уходом за животными: кормлением, мытьем, тренировками, поездками к ветеринару. Взамен волонтеру предлагают скромную комнату и бесплатное питание. Горячей воды и вайфая нет, но рядом есть кафе с Интернетом. Учтите: волонтерство подойдет только тем, кто действительно готов жить с животными (в доме 13 собак).
Уроки английского в Индонезии
Место: Центральная Ява, Индонезия
Языки: английский, индонезийский
Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: от недели
Когда: в любое время
Выпускник магистратуры по педагогике Эрвин помогает местным жителям изучать английский язык и компьютерную грамотность. Волонтер будет проводить уроки для студентов, а в свободное время отдыхать на пляже, посещать достопримечательности вместе с хостом и знакомиться с местной кухней. Помимо комнаты с кухней работник получит скутер и ежедневное питание из индонезийских или европейских блюд. Для участия не требуется опыт преподавания.
Языковое кафе в Турции
Место: Ыспарта, Турция
Языки: английский, немецкий (начальный уровень)
Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: от одной недели
Когда: в любое время
Говорить на английском — единственное правило языкового кафе, в которое приглашают добровольцев для помощи по хозяйству и постоянного общения с посетителями (в основном это студенты). Волонтер будет работать с 6 до 11 вечера, поэтому вся первая половина дня останется свободной. Хозяева предлагают апартаменты прямо над кафе, бесплатное питание и вайфай.
Няня на Мальдивы
Место: Мальдивы
Языки: английский, итальянский, немецкий
Занятость: 4–5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: от полугода
Когда: с апреля
Семья из Европы на маленьком острове в Индийском океане ждет девушку, которая поможет с заботой о трехлетних близнецах — Гайе и Оушене. Специального образования не требуется, но предпочтительно знать системы Монтессори и вальдорфской педагогики. Волонтера поселят в комнате для персонала, обеспечат питанием, а также возможностью бесплатно заниматься водными видами спорта и дайвингом.
Помощь по дому в Испании
Место: Гуадиаро, Испания
Языки: английский, испанский, иврит
Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: от месяца
Когда: в любое время
Хозяевам виллы на морском побережье нужна помощь с детьми и хозяйством. Семья живет в просторном доме с пристройкой для гостей и персонала, так что волонтер получит комфортную спальню с собственной ванной комнатой и вайфаем. Основные занятия — стирка, помощь с готовкой, легкая уборка (полноценно этим занимается горничная) и игры с четырьмя детьми. Свободное время можно проводить на пляже, исследуя бухту, а хозяева в любой день готовы подвезти помощника в соседний город.
Эковолонтерство в Португалии
Место: Португалия
Языки: английский, французский, немецкий, итальянский
Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: любая
Когда: в любое время
Принимающая семья работает с волонтерами уже больше 30 лет. Кандидату предстоит жить в небольшом ретритном центре в долине у реки, куда приезжают любители духовных поисков и заботы о здоровье. В распоряжении волонтеров — комнаты, трейлеры и палатки, но вайфай есть только в 14 км от локации. Центр специализируется на экологичном образе жизни, поэтому кроме помощи по дому волонтеры будут очищать реку, следить за состоянием леса и т.д.
Проектная работа в Индии
Место: Индия
Языки: английский, каннада, тулу
Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: от двух недель
Когда: в любое время
Горы и холмы, плантации, джунгли и водопады — в Южной Индии волонтер найдет удобные места для занятия йогой и медитацией. Хосты предлагают кандидатам создавать проекты в области окружающей среды, сохранения еды и воды. Проживание и питание включено.
Хостел в Камбодже
Место: Кампот, Камбоджа
Языки: английский
Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: от месяца
Когда: в любое время
В Кампоте развивается пока еще небольшая сеть хостелов (всего два объекта), где нужны помощники. Волонтеры будут заселять и выселять гостей, готовить завтраки, следить за баром, помогать с обустройством нового здания и организовывать бронирования. Хосты предлагают комнату с кухней и питание.
Садоводство в ЮАР
Место: национальный парк Крюгер, ЮАР
Языки: английский, африкаанс, голландский (начальный уровень)
Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю
Продолжительность: от месяца
Когда: февраль, май
В живописной провинции Мпумаланга рядом со старейшим национальным парком ЮАР есть маленькая семейная ферма, где ждут волонтера. Кандидат будет помогать с выращиванием овощей и растений, их поливом, удобрением и пересадкой в горшочки. Хост предоставляет комнату с удобствами, горячей водой, электричеством и вайфаем. Дом находится у реки; кроме хозяина в нем живет кот и четыре добермана.
Уроки английского во Вьетнаме
Место: Кантхо, Вьетнам
Языки: английский, вьетнамский
Занятость: 2–3 часа в день
Продолжительность: три дня
Когда: в любое время
Выпускник магистратуры Билл живет со своей семьей в Кантхо и преподает английский. Ему нужны помощники-иностранцы, которые будут общаться со студентами и проводить игры. Работнику предоставят отдельную комнату, но принять смогут только на три дня (две ночи).