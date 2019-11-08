10 возможностей посетить экзотические страны практически бесплатно 8.11.2019, 15:34

Любителям путешествий на заметку.

Путешествовать по миру и не платить ни копейки — это реально! Уже в течение недели вы сможете оказаться на пляжах Королевства Таиланд, во Вьетнаме или даже на Мальдивах. Осталось выбрать подходящий вариант, пишет ЗаграNица.

Приют для собак в Таиланде

Место: Сонгкхла, Таиланд

Языки: английский, тайский

Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: от двух недель

Когда: февраль

В 2012-м учительница из Австралии собрала все свои сбережения и переехала в Таиланд, чтобы заботиться о бродячих собаках. Тамаре нужна помощь с уходом за животными: кормлением, мытьем, тренировками, поездками к ветеринару. Взамен волонтеру предлагают скромную комнату и бесплатное питание. Горячей воды и вайфая нет, но рядом есть кафе с Интернетом. Учтите: волонтерство подойдет только тем, кто действительно готов жить с животными (в доме 13 собак).

Уроки английского в Индонезии

Место: Центральная Ява, Индонезия

Языки: английский, индонезийский

Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: от недели

Когда: в любое время

Выпускник магистратуры по педагогике Эрвин помогает местным жителям изучать английский язык и компьютерную грамотность. Волонтер будет проводить уроки для студентов, а в свободное время отдыхать на пляже, посещать достопримечательности вместе с хостом и знакомиться с местной кухней. Помимо комнаты с кухней работник получит скутер и ежедневное питание из индонезийских или европейских блюд. Для участия не требуется опыт преподавания.

Языковое кафе в Турции

Место: Ыспарта, Турция

Языки: английский, немецкий (начальный уровень)

Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: от одной недели

Когда: в любое время

Говорить на английском — единственное правило языкового кафе, в которое приглашают добровольцев для помощи по хозяйству и постоянного общения с посетителями (в основном это студенты). Волонтер будет работать с 6 до 11 вечера, поэтому вся первая половина дня останется свободной. Хозяева предлагают апартаменты прямо над кафе, бесплатное питание и вайфай.

Няня на Мальдивы

Место: Мальдивы

Языки: английский, итальянский, немецкий

Занятость: 4–5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: от полугода

Когда: с апреля

Семья из Европы на маленьком острове в Индийском океане ждет девушку, которая поможет с заботой о трехлетних близнецах — Гайе и Оушене. Специального образования не требуется, но предпочтительно знать системы Монтессори и вальдорфской педагогики. Волонтера поселят в комнате для персонала, обеспечат питанием, а также возможностью бесплатно заниматься водными видами спорта и дайвингом.

Помощь по дому в Испании

Место: Гуадиаро, Испания

Языки: английский, испанский, иврит

Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: от месяца

Когда: в любое время

Хозяевам виллы на морском побережье нужна помощь с детьми и хозяйством. Семья живет в просторном доме с пристройкой для гостей и персонала, так что волонтер получит комфортную спальню с собственной ванной комнатой и вайфаем. Основные занятия — стирка, помощь с готовкой, легкая уборка (полноценно этим занимается горничная) и игры с четырьмя детьми. Свободное время можно проводить на пляже, исследуя бухту, а хозяева в любой день готовы подвезти помощника в соседний город.

Эковолонтерство в Португалии

Место: Португалия

Языки: английский, французский, немецкий, итальянский

Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: любая

Когда: в любое время

Принимающая семья работает с волонтерами уже больше 30 лет. Кандидату предстоит жить в небольшом ретритном центре в долине у реки, куда приезжают любители духовных поисков и заботы о здоровье. В распоряжении волонтеров — комнаты, трейлеры и палатки, но вайфай есть только в 14 км от локации. Центр специализируется на экологичном образе жизни, поэтому кроме помощи по дому волонтеры будут очищать реку, следить за состоянием леса и т.д.

Проектная работа в Индии

Место: Индия

Языки: английский, каннада, тулу

Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: от двух недель

Когда: в любое время

Горы и холмы, плантации, джунгли и водопады — в Южной Индии волонтер найдет удобные места для занятия йогой и медитацией. Хосты предлагают кандидатам создавать проекты в области окружающей среды, сохранения еды и воды. Проживание и питание включено.

Хостел в Камбодже

Место: Кампот, Камбоджа

Языки: английский

Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: от месяца

Когда: в любое время

В Кампоте развивается пока еще небольшая сеть хостелов (всего два объекта), где нужны помощники. Волонтеры будут заселять и выселять гостей, готовить завтраки, следить за баром, помогать с обустройством нового здания и организовывать бронирования. Хосты предлагают комнату с кухней и питание.

Садоводство в ЮАР

Место: национальный парк Крюгер, ЮАР

Языки: английский, африкаанс, голландский (начальный уровень)

Занятость: 5 часов в день, 5 дней в неделю

Продолжительность: от месяца

Когда: февраль, май

В живописной провинции Мпумаланга рядом со старейшим национальным парком ЮАР есть маленькая семейная ферма, где ждут волонтера. Кандидат будет помогать с выращиванием овощей и растений, их поливом, удобрением и пересадкой в горшочки. Хост предоставляет комнату с удобствами, горячей водой, электричеством и вайфаем. Дом находится у реки; кроме хозяина в нем живет кот и четыре добермана.

Уроки английского во Вьетнаме

Место: Кантхо, Вьетнам

Языки: английский, вьетнамский

Занятость: 2–3 часа в день

Продолжительность: три дня

Когда: в любое время

Выпускник магистратуры Билл живет со своей семьей в Кантхо и преподает английский. Ему нужны помощники-иностранцы, которые будут общаться со студентами и проводить игры. Работнику предоставят отдельную комнату, но принять смогут только на три дня (две ночи).