В Беларуси нашлась обладательница джекпота 2 8.11.2019, 15:59

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О выигрыше она прочитала в СМИ.

Вчера журналисты onliner.by волновались за очередной джекпот, как за свой собственный. Искали его обладателя, переживали за него — тоже как за родного. Только что из компании «Спорт-пари» сообщили: этот человек нашелся! Более 84 тыс. рублей достанутся Татьяне из Бреста. В привалившее счастье она поверила, наткнувшись на нашу предыдущую заметку.

Журналисты тогда, кстати, выясняли, какими способами обычно предпочитают богатеть белорусы. Что касается нашей победительницы, то она до вчерашнего дня делала это, работая на одном из крупных предприятий Бреста. Говорит, выигрывала в лотерею и раньше, но таких сумм не случалось.

За богатством планирует приехать на следующей неделе. Как его тратить и как вообще дальше жить, пока непонятно, надо прийти в себя.