В «Нафтогазе Украины» ответили на условия России цитатой из Булгакова 8.11.2019, 16:32

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Начать отношения между двумя компаниям «с чистого листа» не получится.

«Рукописи не горят», — ответил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» на предложение главы российского «Газпрома» начать все с чистого листа. Предложение обнулить претензии глава российской компании Алексей Миллер выдвинул еще в январе 2019 года, сообщает РБК.

Наличие неурегулированных судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» и отсутствие соглашения о закупках российского газа не может помешать заключению нового контракта на его транзит в Европу. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, новый транзитный контракт «Газпром» должен заключать не с «Нафтогазом», а с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС).

«То есть, если «Газпром» и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором — это именно такой вариант», — написал Витренко на своей странице в сети Facebook.