Александр Глеб: После этого сезона заканчиваю карьеру 8.11.2019, 16:35

Звезда белорусского футбола cделал неожиданное признание.

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб заявил, что по окончании сезона закончит карьеру. Об этом он сообщил в рамках программы «КраСава» на YouTube, пишет «Трибуна».

– «Ислочь»… Что ты делаешь в этом клубе? Почему ты еще не закончил с футболом?

– В БАТЭ я получал мало практики. Ну не наигрался – захотелось еще подвигаться.

– То есть ты реально еще хочешь двигаться?

– После этого сезона двигаться больше не хочу.

– То есть сейчас у меня инсайд: после этого сезона ты заканчиваешь с футболом?

– Да, все, хватит.