Александр Глеб: После этого сезона заканчиваю карьеру
- 8.11.2019, 16:35
Звезда белорусского футбола cделал неожиданное признание.
Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб заявил, что по окончании сезона закончит карьеру. Об этом он сообщил в рамках программы «КраСава» на YouTube, пишет «Трибуна».
– «Ислочь»… Что ты делаешь в этом клубе? Почему ты еще не закончил с футболом?
– В БАТЭ я получал мало практики. Ну не наигрался – захотелось еще подвигаться.
– То есть ты реально еще хочешь двигаться?
– После этого сезона двигаться больше не хочу.
– То есть сейчас у меня инсайд: после этого сезона ты заканчиваешь с футболом?
– Да, все, хватит.