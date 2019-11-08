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Фотофакт: На площади Свободы развернули огромный баннер с надписью NEXTA

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  • 8.11.2019, 18:43
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Фотофакт: На площади Свободы развернули огромный баннер с надписью NEXTA
Фото: «Радыё Свабода»

Сотни белорусов пришли на встречу с популярным блогером.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, проводит встречу подписчиков в Минске.

Во время встречи на площади Свободы развернули огромный баннер с надписью NEXTA.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

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