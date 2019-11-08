Суд ООН в Гааге поддержал Украину в деле против России 2 8.11.2019, 18:55

Против юрисдикции выступил только российский судья.

Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела «Украина против России». Об этом сообщил глава суда Абдулкави Ахмед Юсуф в трансляции «5 канала», пишет «Гордон».

Согласно решению суда, Международный суд ООН имеет право рассматривать все дела, которые касаются всех видов дискриминации.

«Суд пришел к заключению, что возражения Российской Федерации относительно юрисдикции по конвенции о противодействии финансированию терроризма не могут быть признаны», – добавил судья.

В суде отметили, что факт дискриминации крымских татар будет устанавливаться во время рассмотрения дела по сути.

Вопрос относительно юрисдикции суда в рассмотрении дел, которые касаются Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, судьи поддержали практически единогласно. Против юрисдикции суда в этом вопросе выступил только судья от России Скотников.

16 января 2017 года Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Он связан с нарушением Москвой Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Москве обращение в суд назвали «преследующим сиюминутные политические интересы».

С 6-го по 9 марта 2017 года в Гааге прошли предварительные слушания по иску Украины против России. Киев требовал осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, включая сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размер которых в иске не указан. Кроме этого, суду предлагается привлечь к ответственности официальных лиц, виновных, по мнению истцов, в поддержке терроризма. Второй блок претензий касался нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационной власти Крыма. Украина просила Международный суд ООН на время рассмотрения дела в качестве меры обеспечения иска запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют ситуацию.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Суд обязал РФ возобновить образовательный процесс на украинском языке и обеспечить деятельность Меджлиса.

6 июня 2018 года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина подготовила завершенный иск против России за нарушение двух конвенций.

12 июня Украина подала в Международный суд ООН меморандум по иску против России о нарушении двух конвенций.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль 12 июня заявляла, что Международный суд ООН будет рассматривать иск Украины против России еще несколько лет.

В МИД России 2 июня 2019 года заявили, что российская сторона будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда ООН по инициированному Киевом делу «Украина против Российской Федерации». 3 июня суд начал рассматривать возражения РФ по делу.