Молодой белорус: Давайте вместе не допустим снова эту лысую резину к власти! 1 8.11.2019, 19:02

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Фото: «Радыё Свабода»

Подписчик NEXTA эмоционально выступил на митинге.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, проводит встречу подписчиков в Минске.

«Сколько мы будем это терпеть?! Давайте вместе не допустим снова эту лысую резину к власти! Пожалуйста!», — заявил молодой участник митинга.

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