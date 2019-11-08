Милиционеры в Минске отобрали камеры у журналистов немецкого телеканала ARD 8.11.2019, 19:31

Фото: tut.by

Журналистов задержали вместе с водителем.

На Площади Свободы задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD.

Перед началом акции на Площади Свободы в Минске милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD.

- Сначала сотрудники милиции приказали покинуть нам площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, - рассказал пресс-службе БАЖ немецкий журналист Дэмиян вон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси.

Позже журналистов освободили, а водителя - нет.

На данный момент водитель вместе с машиной и техникой находится в Центральном РУВД, журналисты дежурят у отделения милиции.