Житель Барановичей продавал несуществующие билеты на концерты певцов 1 8.11.2019, 18:50

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Установлено более 20 случаев мошеничества.

Плохой бизнес-план придумал житель Барановичей: он предлагал купить несуществующие билеты на концерты знаменитых исполнителей и теперь стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, пишет «Виртуальный Бобруйск».

Брестские следователи устанавливают потерпевших от его мошеннических действий. По версии правоохранителей, 21-летний житель Барановичского района в период с июня 2019 года по октябрь 2019 года размещал в группах в соцсетях информацию о продаже билетов на концерты известных исполнителей, таких как Макс Корж, «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан», сообщили в телеграм-канале СК.

На данный момент установлено 20 эпизодов противоправных действий, людям причинен ущерб на общую сумму свыше 2 тысяч рублей. На удочку мошенника попались жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и Минска.

– В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, – добавили в СК.