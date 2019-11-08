Фотофакт: Как белоруска спасла NEXTA от «тихарей» 1 8.11.2019, 20:00

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Участница акции держит в руках голову бумажного NEXTA

Молодая белоруска рассказала, почему читает блогера.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске. Милиционеры в начале встрече разбили колонку и попытались сломать картонного NEXTA. Молодая белоруска спасла оставшуюся часть инсталляции.

- Спасла Степана!

- Себе заберете?, - спрашивает журналистка.

- Конечно!

- Читаете Степана?

- Да.

- А почему, как вы думаете, он такой популярный?

- Он говорит правду. Спасибо ему. Степан вместе с нами!