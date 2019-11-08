Пунтус — о Глебе: Он обучался футболу на асфальте 1 8.11.2019, 20:15

Юрий Пунтус

Главный тренер жодинского «Торпедо» в конце 90-х будучи тренером БАТЭ тренировал футболиста.

Главный тренер жодинского "Торпедо"-БелАЗ Юрий Пунтус поделился мнением об экс-полузащитнике "Арсенала" и "Барселоны" Александре Глебе. Специалист в конце 90-х будучи тренером БАТЭ тренировал футболиста, передает pressball.by.

- В моем понимании это мальчик, помеченный Богом. Он обучался футболу среди таких же детей и юношей на асфальте. Но... Это божий дар. В то время он был возрасте лучшим. Не забуду, когда юношескую сборную увел с поля Башмаков. Он сказал: "Мне здоровье Глеба дороже, чем доиграть игру". А его просто бандитским способом били по ногам. Мяч у него забрать было просто невозможно.

- Вы говорили, что открыли Александра Глеба. А он утверждает, что открыл себя сам. Зазнался?

- Я его не открывал. Не говорил такого. Я сказал, что был первым тренером, который с ним работал в ситуации перехода из юношеского во взрослый футбол.

- "Торпедо" проиграло недавно "Ислочи". Какое впечатление произвел Глеб?

- Я не понимал этого перехода. Нас обыграла вся "Ислочь". Но Глеб и Комаровский выделялись, — рассказал тренер в эфире youtube-канала КраСава.