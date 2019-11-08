Зеркаль: РФ впервые в истории ответит за нарушение международного права 9 8.11.2019, 20:49

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Елена Зеркаль

Фото: president.gov.ua

По словам замглавы МИД Украины, РФ будет отвечать по всем обвинениям, включая МН17.

Российская Федерация впервые в истории ответит за нарушение международного права. Об этом на брифинге рассказала заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает РБК-Украина.

По ее словам, суд должен провести анализ сколько потребуется России для подготовки их меморандума.

"Далее будет рассмотрение по сути. Суд должен провести анализ того, сколько потребуется России для подготовки их меморандума, и принять протокольный приказ. После этого Россия должна будет подать свой меморандум, в котором изложит свою позицию по всем пунктам, по которым Украина предоставила факты нарушения конвенций. И после этого начнутся слушания", - заявила Зеркаль.

Также она отметила, РФ впервые будет отвечать за нарушение международного права.

"Россия будет впервые отвечать за нарушение международного права и нарушение прав человека. Это впервые в истории, когда будет отвечать Россия … по всем нашим обвинениям, включая MH17", - заявила заместитель главы МИД Украины.