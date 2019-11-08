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Андрей Войнич: Что делать? - это вопрос, на который мы все должны ответить

  • 8.11.2019, 22:18
Андрей Войнич: Что делать? - это вопрос, на который мы все должны ответить
Андрей Войнич

Активист «Европейской Беларуси» призвал вместе решать будущее нашей страны.

Популярный блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске.

На встрече выступил активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич.

«Самая главная мысль фильма Степана Светлова — что делать. Это вопрос, на который мы все должны ответить», — рассказал активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич.

Сharter97.org провел онлайн-трансляцию с обсуждения фильма NEXTA о Лукашенко.


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