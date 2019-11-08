Андрей Войнич: Что делать? - это вопрос, на который мы все должны ответить 8.11.2019, 22:18

Андрей Войнич

Активист «Европейской Беларуси» призвал вместе решать будущее нашей страны.

Популярный блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске.

На встрече выступил активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич.

«Самая главная мысль фильма Степана Светлова — что делать. Это вопрос, на который мы все должны ответить», — рассказал активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич.

Сharter97.org провел онлайн-трансляцию с обсуждения фильма NEXTA о Лукашенко.