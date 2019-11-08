О чем говорили белорусы на площади Свободы 8.11.2019, 23:13

На встречу зрителей фильма NEXTA пришли и пенсионеры, и молодые люди.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске.

Charter97.org собрал выступления белорусов на акции:

- Хочется уже свободы. У нас есть государство и есть жизнь. Осталось все это соединить, чтобы мы могли жить, а не выживать, — рассказал Андрей, который пришел на акцию.

Илья, который пришел на площадь Свободы, рассказал, почему посетил акцию:

- Я пришел, потому что нашей стране нужны изменения. Раньше я не так активно участвовал в акциях протестах. Я борюсь, чтобы мы все жили в процветающей Беларуси.

- Давайте вместе не допустим лысую резину к власти, — заявил молодой участник митинга.

- Давайте помнить, что мы — белорусы и мы — нация. И мы победим. Давайте поддерживать независимость нашей страны, — заявил молодежный активист Арсений Дедок.

- Я хочу сказать спасибо людям, которые не побоялись этих сволочей и вышли на площадь, — обратился к людям пенсионер.