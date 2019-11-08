Премьер-министр Польши представил состав нового правительства 8.11.2019, 23:21

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий заявил, что цель нового правительства будет заключаться в том, «чтобы полякам лучше жилось».

В штаб-квартире правящей в Польше партии «Право и справедливость» вечером 8 ноября завершилось заседание политического комитета партии по вопросу о структуре и составу нового Совета Министров страны, передает «Радио Польша».

Решения политического комитета «Права и справедливости» были объявлены премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Он заявил, что цель правительства заключается в том, «чтобы полякам лучше жилось».

Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что состав правительства, предложенный премьер-министром Матеушем Моравецким, принят и в основных чертах остается прежний.

Говоря о ключевых министерствах, стоит отметить, что Пётр Глинський останется министром культуры и национального наследия, во главе Министерства науки и высшего образования определен Ярослав Говин, Минобороны — Мариуш Блащак, МВД — Мариуш Каминьский, МИД — Яцек Чапутович, Минразвития — Ядвига Эмилевич, Министерство морского хозяйства — Марек Грубарчик, Минздравоохранения — Лукаш Шумовский, Минобразования — Дариуш Пионтковский, Минюстиции — Збигнев Зёбро, Министерства сельского хозяйства — Ян Кшиштоф Ардановский, Министерства семьи, труда и соцполитики — Марлена Малонг. Михал Дворчик должен остаться главой Канцелярии председателя Совета Министров. Все названные лица являются кандидатурами. Состав правительства должен утвердить парламент, а затем президент Польши.

Созданы также новые министерства и изменены названия некоторых министерств и их функции.

Не определена пока что лишь кандидатура министра спорта и туризма.