Дорожный сбор: готовится аналог декрета о «тунеядцах»? 9.11.2019, 8:08

Власти задумали очередную хитрость.

Правительство Беларуси доработало проект указа по взиманию госпошлины за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Водители, которые массово бойкотируют дорожный налог, ждут от властей, что этот сбор будет отвязан от техосмотра.

Но так ли это будет на самом деле? На вопросы Charter97.org отвечает кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь», активист из Слонима Виктор Марчик.

- Премьер-министр Сергей Румас заявил, что «дорожный сбор является сегодня основным источником пополнения дорожного фонда». Водители ждут, что власти наконец отвяжут его от техосмотра. Верите ли вы, что это произойдет без всяких оговорок?

- Я думаю, что власти не откажутся от такого дохода. Они обязательно придумают какой-нибудь хитрый ход. Людям по карманам сразу бить не станут, но в итоге выйдет то же самое, а может даже дороже.

Люди бойкотируют уплату этого сбора, потому что видят, что наши дороги пришли в упадок. И даже те, кто раньше его постоянно платил, сейчас вряд ли станут это делать – дороги не ремонтируются уже по пять-семь лет. Какой смысл платить дорожный сбор, если деньги в итоге идут не на дороги, а на офшоры чиновников?

Люди будут продолжать относиться к этому сбору с большой осторожностью - как и ко всем законам, которые исходят от этой власти. Сам техосмотр люди проходить хотят – в этом проблем нет. Потому что каждый человек понимает, что состояние машины нужно проверять, потому что от этого может зависеть не только твоя жизнь, но и жизни других людей. Но так как дорожный сбор был привязан к техосмотру, люди перестали его проходить.

- Контролировать уплату дорожного сбора будут через фотокамеры — по номеру автомобиля. К чему может привести такой метод на практике?

- Интересно, как они это будут фиксировать. Они ведь не хотят включать этот сбор в стоимость бензина, как это есть во всех странах. Ездишь – платишь, не ездишь – не платишь. Условно говоря, я могу проехать два метра и попасть на фотокамеру, а могу проехать 100 километров и опять же, на нее попасть.

Бывает так, что человек ездит на работу из одной деревни в другую и все – больше никуда не ездит. И он будет постоянно попадать на фотокамеру и платить штрафы. Это возмутительно!

- Румас заявил, что в новом указе есть ряд мер по ужесточению ответственности за неуплату сбора. Не вызовет ли это обратной реакции у водителей — ведь люди и так возмущены огромным количеством поборов и штрафов на фоне падения уровня жизни?

- Власти так обычно и делают – сначала вводят какой-то закон, а затем ужесточают его штрафами. В Беларуси вообще сейчас любят штрафовать за каждую мелочь. Штрафы, поборы растут, а зарплаты при этом падают. Автомобиль уже давно не роскошь, а просто средство передвижения. Сейчас он есть в каждой белорусской семье. Если власти ужесточат ответственность за неуплату сбора, это вызовет резонанс в обществе.

У большинства белорусов автомобили не новые, потому что покупать новые просто не позволяет уровень жизни. А он в последнее время упал еще больше. И многие не могут не то что купить новую машину с салона, но даже подержанную в хорошем состоянии. Кто-то старается подремонтировать, что-то сделать. Но время все-таки берет свое – машины стареют и постоянно ломаются. Соответственно, и техосмотр такому авто пройти трудно, тем более с этими оплатами…

Власти не пойдут ни на какие уступки и не упустят возможности, чтобы сорвать куш. Скорее всего они его слегка видоизменят, но суть останется прежней. Так уже было с декретом о «тунеядцах»: «декрет №3» отменили, создали «декрет №1». То есть это тот же самый побор, просто власти зашли с другой стороны.

- Рассуждая о бюджете Беларуси на 2020 год, Румас заявил, что цены на бензин будут постоянно повышаться. Как на это могут отреагировать водители, учитывая, что им и так готовят «сюрпризы» с дорожным сбором?

- Довольно сложно предсказать, как на это среагируют люди. Реакция, конечно, будет негативной. Повышения цен на топливо коснутся каждого. Сейчас машина просто необходима, многие ездят на них на работу и так далее. Будет ли повторение акции «Стоп- бензин» или нет – сложно сказать. Но на фоне того, что цены на все постоянно повышаются, а зарплаты падают - это вполне возможно.

У нас постоянно идет «завинчивание гаек», но резьба в итоге все равно сорвется. Впереди «президентские выборы». Скорее всего люди выйдут на площадь даже до них.

- Все тот же Румас проговорился о еще одной хитрой формуле: водителей будут «стимулировать» платить дорожный сбор наперед — сразу за год. Насколько это разорительно для бюджета обычной белорусской семьи, учитывая что власти хотят собрать в дорожный бюджет в два раза больше денег, чем в этом году?

- Все зависит от суммы, белорусы будут все просчитывать. Люди – не дураки. Если уменьшенная сумма при оплате сразу за год будет меньше теперешней, то, возможно, кто-то на это и пойдет. Но если оплата будет разбита по месяцам, а сумма останется та же самая, тогда платить сбор не имеет никакого смысла.

Мне кажется, что даже со скидкой максимум 30% водителей сбор заплатит, остальные – нет. Кто-то не пойдет платить ради принципа, а у кого-то на это просто не хватит семейного бюджета.

У белорусов просто нет денег на дорожный сбор. У людей будет стоять выбор: или заплатить за техосмотр, или все-таки рисковать, но как-то стараться прокормить семью и своих детей. И люди, естественно, выберут второй вариант.

Основная причина того, что люди игнорируют уплату дорожного сбора – бедность. Люди не могут себе позволить тратить на это деньги. Если у человека зарплата 100-150 долларов, он только за «коммуналку» отдает половину своих доходов. А ведь еще надо как-то прожить, а еще нужно одеться и обуться. Не будешь же ходить с фиговым листочком на одном месте.

Следовательно, белорусы и дальше будут массово игнорировать дорожный налог, потому что он абсурден.