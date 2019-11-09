NEXTA: Ребята, кто пришел, вы самые крутые! 9.11.2019, 8:16

Фото: «Наша Ніва»

Остальное — позже.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

После встречи NEXTA в своем телеграмм-канале поблагодарил тех, кто пришел на площадь: «Ребята, кто пришел, вы самые крутые! Остальные рефлексии по сходке позже».

Во время встречи Степан Светлов обратился к собравшимся по видеосвязи:

«Они говорили, что я не приду. Но, как видите, сегодня я с вами! Для того, чтобы сказать всем вам огромное спасибо! Сегодня вы показали, что существуете не только в интернете и с вами нужно считаться. Сегодня вы показали, что на самом деле бояться нечего! Ведь за нами — правда! Бояться должны те, за кем ложь. И это только начало.

Впереди - тяжелая и кропотливая работа. Но важно, что мы уже на правильном пути. Что вы - знаете, чего хотите. Знаете, #чтодальше. Спасибо за ваши идеи, мысли, комментарии. Их слышим не только мы, блогеры, но и те, кто сейчас именует себя «официальными властями». Помните об этом. Помните и дальше не оставайтесь пассивным и равнодушными. Настало время брать ответственность за будущее страны на себя.

Сегодня вы предлагаете свои идеи. Лично я предлагаю всегда начинать с себя. Включаться в любую активную работу. Фиксировать беспредел, добиваться соблюдения своих законных прав, рассказывать о том, что на самом деле происходит, своим знакомым, друзьям, соседям, бабушкам и дедушкам, собакам и кошкам.

И неважно, кто вы - студент, рабочий, спортсмен или чиновник. Няважна, на якой мове вы размаўляеце. Важна, што мы - усе разам! Мы, беларусы. І нас, як спяваў Лявон Вольскі, мільёны, нас дахалеры!

Так остаемся же на связи! Остаемся вместе! Жыве Беларусь!», - заявил NEXTA.