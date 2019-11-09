Десятки тысяч протестующих вышли на улицы столицы Чили 1 9.11.2019, 8:41

Участники массовой акции требуют отставки президента.

Около 75 тысяч чилийцев, недовольных политикой властей, вышли на улицы Сантьяго в пятницу, 8 ноября, с требованиями отставки президента. В ходе акций в одном из крупнейших городов Южной Америки вновь были зафиксированы поджоги и акты мародерства, сообщает dw.com.

Так, неизвестные вынесли из одной из церквей статуи, иконы и мебель, а затем подожгли их. Кроме того, от огня вандалов пострадало здание административного корпуса частного университета имени Педро де Вальдивии. Демонстранты заблокировали улицы около торгового центра, закрытого уже две недели из-за протестов.

Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Поводом стало повышение цен на проезд в общественном транспорте, а причиной - недовольство экономическим и социальным неравенством. Акции быстро распространились по всей стране. 25 октября на протесты в нескольких городах республики вышли суммарно более миллиона человек.

Манифестанты требуют реформ

Демонстранты требовали, помимо прочего, повысить заработную плату и пенсии, снизить цены на лекарства и провести конституционную реформу. Позднее к их требованиям добавилась отставка главы государства. В первые несколько дней отдельные акции переросли в поджоги и вандализм.

В результате президент Себастьян Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились. Через несколько дней глава государства объявил о пакете мер, которые отвечали некоторым требованиям демонстрантов.

Демонстранты начали сооружать баррикады

В конце октября глава государства обновил состав правительства, сменив восемь его членов, в том числе министра внутренних дел и общественной безопасности Андреса Чадвика. Однако это не привело к прекращению массовых акций. В начале ноября президент объявил о мерах по ужесточению общественного порядка, что вызвало новую волну протестов. Демонстранты впервые начали сооружать уличные баррикады.

Из-за протестов власти республики отказались проводить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического форума (АТЭС), запланированный на 16 и 17 ноября, а также конференцию ООН по климату, намеченную на первую половину декабря.

Во время беспорядков были убиты не менее 20 человек. По данным местных правозащитников, около 2500 человек пострадали. Полиция заявила о почти 10 тысячах арестованных, но подчеркнула, что большинство из них вскоре были отпущены. В Сантьяго и ряде других городов был введен режим чрезвычайного положения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет распорядилась направить в Чили миссию для изучения ситуации.