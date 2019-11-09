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Как американцы видят свой идеальный выходной

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  • 9.11.2019, 8:51
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Как американцы видят свой идеальный выходной

Популярные утренние ритуалы жителей США.

Каждый второй житель США предпочел бы начать новый день с чашечки бодрящего кофе (52%). На втором месте по популярности расположился завтрак (41%), а на третьем — физические упражнения (40%). Об этом говорится в новом исследовании компании OnePoll среди 2 тыс. взрослых жителей США, пишет kommersant.ru.

Также в числе популярных ответов оказалась медитация. К этим психическим упражнениям первым делом с утра готовы прибегнуть 36% респондентов. Что интересно, информационный поток, который окружает человека на протяжении всей недели, сказывается на желании смотреть и читать новости в свободное время. Так, о том, что они начнут с этого субботнее утро, говорят только 33% и 31% опрошенных соответственно. Также в идеальный выходной день стоит слушать подкасты (27%), пить сок (26%) и заниматься йогой (24%).

Две трети респондентов из США (65%) хотят лучше планировать свой выходной день, чтобы справляться с накопившейся рутиной. 77% говорят, что обычно они по утрам заняты, а каждый пятый признается, что утром в свой выходной спешит выйти из дома по делам. Интересно, что исследование, опубликованное компанией OnePoll в августе, показало, что только 55% американцев регулярно завтракают. А самые популярные продукты во время утреннего приема пищи — яйца, сосиски и бекон.


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