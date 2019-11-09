Дмитрий Полиенко: Власти струсили 3 9.11.2019, 8:59

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Фото: «Наша Ніва»

Они сделали это слишком очевидно.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Известный активист Дмитрий Полиенко побывал на встрече подписчиков NEXTA и написал об этом в «Фейсбуке».

«На подходе к площади свободы сразу же увидел пикеты БРСМ и «Белой Руси» (оперативно реагируют!).

Поломали пластикового Степана Светлова #NEXTA, танцевали на колонках, некоторые милиционеры были одеты в форму БРСМ. Они сделали свою трусость слишком очевидной.

Но им не удалось сорвать мероприятие.

Присутствовала вся «элитка» белорусской милиции: Александр Барсуков (замминистра МВД) с Дмитрием Балабой (командир ОМОНа), которые пытались спровоцировать меня на драку, подходили вплотную, толкали, наступали на ногу, и грозились меня упаковать через полчаса, но струсили видимо.

Был также Грищенко Максим (зам начальника ГУВД), Иван Кубраков (начальник ГУВД, который, тыкая в меня пальцем говорил: 364-ую на него!). Но несмотря на все попытки сорвать мероприятие, цирки с пикетами клоунов с БРСМ, мероприятие удалось, и власть показала всему мировому сообществу свою мерзость и трусость».