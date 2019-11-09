В Боливии полицейские перешли на сторону протестующих
- 9.11.2019, 9:29
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Президент в растерянности.
Примерно в полудюжине городов Боливии отдельные полицейские подразделения перешли на сторону народа и присоединились к протестующим.
По информации издания El Deber, сотрудники правоохранительных органов вышли на улицы Санта-Круса и Сукре. Президент Боливии Эво Моралес созвал по этому поводу экстренное совещание. На него прибыли глава кабмина и министр обороны, передает «Эхо Москвы».
Протесты в Боливии начались после президентских выборов 20 октября. Моралес получил почти 48% голосов, а его основной конкурент Карлос Меа — 36,5%. Оппозиция не признала результаты. Представители ЕС и США заявили о необходимости провести второй тур.
La policía de LaPaz amotinada marcha en las calles #Bolivia piden que militares no repriman @HRF_es @LuisFerCamachoV @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos pic.twitter.com/4RG2WErkVg— Centa Rek (@rcenta) November 9, 2019