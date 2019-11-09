Правда или миф: три главных заблуждения о быстром похудении 9.11.2019, 9:44

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Помогают ли вода, углеводы и голодание?

С похудением связано больше мифов, чем с инопланетянами. С некоторыми из них давно пора прощаться, пишет nv.ua.

Миф: Самый простой способ похудеть — это голодать

На практике все выглядит иначе. Голодание чаще всего оборачивается лишь кратковременной потерей веса с последующим его набором.

Зачастую голодающий, вернувшись к обычному питанию, вскоре набирает лишние килограммы. С помощью повышенного аппетита организм пытается наверстать упущенное и компенсировать пережитый стресс.

Проще говоря, вы старательно мучаете себя, радуясь потере нескольких килограммов, чтобы тут же вернуться к прежнему весу плюс несколько дополнительных «стрессовых» килограммов.

Больше того, во время голодания организм лишается многих полезных питательных веществ. Порой эта проблема имеет долгосрочный эффект. Опять-таки, из-за нарушения обмена веществ и проблем с пищеварением, сразу после окончания голодания, человек может быстро набрать утраченные килограммы, прихватив немало лишнего веса.

Голодая, организм первым делом теряет воду, затем мышцы, а лишь затем — жиры, подчеркивает американский медик Кэтлин Зелман. По ее словам, во время голодания процессы метаболизма замедляются, так организм спасает себя от обессиливания. И когда вы снова начинаете есть, нормальная скорость метаболизма восстанавливается не сразу. Из-за этого вы тоже набираете лишние килограммы.

Но что самое ужасное — теряя во время голодания мышцы, сразу после возвращения к обычному питанию, вы набираете только жир. А мышцы вам придется восстанавливать в тренажерном зале, подчеркивает Зелман.

Миф: Повышенное потребление воды может привести к потере веса

Вода не приводит к потере веса напрямую. Заменив водой обычную еду, вы по сути, прибегаете к одной из разновидностей голодания. Чаще всего это довольно мучительный процесс с довольно краткосрочным эффектом для вашей фигуры, отмечают диетологи.

Крайне важно, не допускать обезвоживания организма, ведь порой то, что мы принимаем за чувство голода, на самом деле, является проявлением жажды. Но пить чересчур много воды — вредно для почек, а «водная» диета — в целом для организма.

«Нет никаких научных подтверждений тому, что потребление большого количества воды полезно для здоровья», — констатирует Аарон Кэрол, медик из университета штата Индиана.

Равно как и нет никаких подтверждений тому, что вода как-то связана с потерей веса. Ее эффект в данном случае может быть только косвенным. К примеру, заменив сладкие газированные напитки обычной водой (которая не содержит калорий), вы совершенно определенно сделаете шаг к похудению.

Также есть свидетельства того, что потребление воды снижает аппетит, а следовательно, опять таки препятствует приему лишних калорий.

Миф: Для похудения нужно отказаться от углеводов

Углеводы углеводам рознь.

Как часть сбалансированной диеты углеводы не приведут к набору веса. Больше того, они попросту необходимы для нормального функционирования организма.

Цельнозерновой хлеб или натуральный рис, картофель и овощи приносят в организм клетчатку, витамины и множество полезных веществ. Поправиться от таких продуктов невозможно. Другое дело, если к углеводам добавляются масло, жирные соусы, либо же речь и вовсе идет о сладостях и прочих «плохих» углеводах.

Отказ от углеводов не имеет смысла, но стоит ограничивать потребление «плохих» углеводов.

Жареная картошка, белый хлеб, сладкая выпечка несут минимум пользы для организма, но способствуют набору веса, подчеркивает американский диетолог Джиллиан Майклз.

Нет смысла лишать организм углеводов, поскольку для похудения это будет иметь незначительный эффект, а вред для здоровья может быть ощутимым, говорит диетолог. По ее словам, никто не отменял золотого правила здоровой диеты — это 40% углеводов, 30% белков и 30% жиров в каждом приеме пищи.

Поэтому, вопрос не в том, чтобы ограничивать потребление углеводов вообще, как того требуют некоторые радикальные диеты (например, диета Дюкана), а в том, чтобы есть только правильные углеводы, констатирует Майклз.