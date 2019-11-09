Фотофакт: Молодежь высказывается в «Свободный мегафон» на встрече зрителей фильма NEXTA

Фотофакт: Молодежь высказывается в «Свободный мегафон» на встрече зрителей фильма NEXTA2
- 9.11.2019, 9:59
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Особенностью акции #чтодальше стало массовое участие в ней молодых белорусов.
Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.
Акция выделилась именно массовым участием молодых людей, отмечает «Белсат».
Участники акции организовали так называемый «Свободный мегафон» и каждый мог высказаться.