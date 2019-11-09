Обнаружены паспорта офицеров ГРУ, выданные на вымышленные имена 3 9.11.2019, 10:21

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«Бес» попутал?

Расследовательская группа Bellingcat обнаружила в российских базах данных паспорта, выданные на вымышленные имена бывшему офицеру ГРУ Игорю "Бесу" Безлеру, активно участвовавшему в аннексии Крыма и войне на востоке Украины, и его коллеге Олегу Иванникову, который, по версии Bellingcat, причастен к катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" под Донецком, сообщает Радио Свобода.

Bellingcat не первый раз удается продемонстрировать, как ГРУ пренебрегает безопасностью своих сотрудников, оформляя им паспорта с идущими подряд номерами в одних и тех же отделениях ФМС. Впервые об этом стало известно в сентябре 2018 года, когда во время расследования отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери были опубликованы копии внутренних документов ФМС о выдаче российских паспортов "Александру Петрову" и "Руслану Боширову". Номера паспортов, выданные им в 2009 году, отличались всего на несколько цифр и были выданы одним и тем же отделением ФМС, при этом в базе данных граждан России не было указано никаких сведений о прежних российских или заграничных паспортах "Петрова" и "Боширова" – вместо этого запись о паспорте "Петрова" сопровождалась пометкой "сведений не давать" и номером телефона, который принадлежал Министерству обороны.

Впоследствии именно эта информация позволила Bellingcat, российскому изданию The Insider, Радио Свобода и другим СМИ доказать, что за вымышленными именами "Петрова" и "Боширова" скрываются российские разведчики Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Bellingcat тогда удалось выяснить, что паспорт с отличающимся на несколько цифр номером был выдан все тем же отделением ФМС российскому полковнику Эдуарду Шишмакову, заочно осужденному в Черногории за подготовку государственного переворота в этой стране в 2016 году. Впрочем, паспортный стол, о котором шла речь в этих расследованиях, использовался не только для выдачи паспортов офицерам ГРУ – в нем, например, получал российский загранпаспорт французский актер Жерар Депардье.

Помимо Депардье, Чепиги и Мишкина, а также организатора переворота в Черногории, по схожей схеме выдавались паспорта российским наемникам из "ЧВК Вагнера", которых, как удалось выяснить журналистам, Министерство обороны отправляло для участия в военных действиях в Сирии. Об этом в январе 2019 года сообщала Служба безопасности Украины, информацию которой удалось косвенно подтвердить в независимых источниках Bellingcat, Радио Свобода и другим СМИ.

Теперь, используя одну из доступных для покупки в России баз данных об авиаперелетах, Bellingcat удалось узнать о паспорте на вымышленное имя, выданном одному из самых известных участников войны на востоке Украины, командиру "Народного ополчения Донбасса" в украинской Горловке Игорю Николаевичу Безлеру, известному также по позывному "Бес". Украинские власти обвиняют Безлера в похищениях людей, пытках и убийствах – например, в причастности к убийству депутата городского совета Горловки Владимира Рыбака в апреле 2014 года. Голос Безлера звучит также на перехваченных СБУ переговорах сепаратистов в день катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" под Донецком. По данным телеканала "Настоящее Время", Совместная следственная группа, расследующая эту катастрофу, в 2017 году допросила Безлера, который заявил следователям о своей непричастности к трагедии.

Фото: Reuters

7 ноября в Bellingcat сообщили, что в российской базе данных пассажиров авиарейсов им удалось обнаружить человека, имя, отчество и дата рождения которого полностью совпадают с именем, отчеством и датой рождения Игоря Безлера – "Игоря Николаевича Берегового", родившегося 30 декабря 1965 года. Согласно этой записи в базе, "Игорь Береговой" 27 октября 2014 года вылетел из Краснодара в аннексированный Россией Крым, используя внутренний российский паспорт с номером 45 13 078492. Первые две цифры в этом номере означают, что паспорт выдан в Москве, вторые две цифры – это год, когда был напечатан бланк паспорта, последние шесть – его порядковый номер.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы России можно найти данные об индивидуальном номере налогоплательщика, используя номер его внутреннего паспорта и дату рождения. Тем не менее ИНН "Игоря Николаевича Берегового" с номером паспорта 45 13 078492 там отсутствует, что, по мнению расследователей Bellingcat, свидетельствует о том, что это вымышленное имя. Как утверждают в Bellingcat, "Игорь Николаевич Береговой" с таким паспортом не числится ни в одной из доступных расследователям российских баз данных. При этом, как следует из результатов онлайн-проверки действительности паспортов на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России, паспорт с номером 45 13 078492 является действительным, то есть он не мог пропасть из базы ИНН по причине утраты или замены.

ИНН в России

Отсутствие номера паспорта человека в базе ИНН, бесспорно, скорее исключение, чем правило. Однако стоит помнить, что получение ИНН в России для большинства граждан по-прежнему является правом, а не обязанностью. Обязаны получать ИНН лишь госслужащие и индивидуальные предприниматели. Тем не менее, не пожелавшим отказываться от российского гражданства жителям Крыма, где родился и жил Игорь Безлер, после аннексии полуострова Россией ИНН присваивался автоматически. Безлер объявлен в розыск в Украине как гражданин этой страны, однако сам он неоднократно заявлял, что является лишь гражданином России, а с Украиной его связывает только вид на жительство, который он получил в 2003 году.

В той же базе авиаперелетов Bellingcat удалось найти еще один номер паспорта, отличающийся от номера паспорта "Игоря Николаевича Берегового" всего двумя последними цифрами – 45 13 078464. Согласно записи в базе, с таким паспортом гражданин России по имени Андрей Иванович Лаптев 23 августа 2014 года летел из Ростова-на-Дону в Москву. Поиск по этому имени и номеру паспорта в базе ИНН также не дает никаких результатов, хотя в базе данных МВД паспорт числится как действительный.

По мнению Bellingcat, за личностью "Андрея Ивановича Лаптева" скрывается Олег Владимирович Иванников (позывной "Орион"), высокопоставленный офицер ГРУ, непосредственно причастный, по данным независимых расследований, к катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний". Ранее в результате совместного расследования Bellingcat и российскому изданию The Insider удалось выяснить, что именно Иванников был одним из координаторов доставки в Украину российской ракетной установки "Бук", из которой был сбит "Боинг".

В отличие от паспорта "Игоря Берегового", в котором имя и отчество, а также дата рождения полностью совпадают с персональными данными Игоря Безлера, дата рождения и ФИО в паспорте "Андрея Лаптева" отличаются от даты рождения Олега Иванникова. Дата рождения при этом отличается всего на 4 дня – 6 апреля вместо 2 апреля 1967 года. Впрочем, на перехваченных СБУ разговорах сепаратистов и их российских командиров к Иванникову обращались именно как к "Андрею Ивановичу". Вероятнее всего, говорят в Bellingcat, Олег Иванников пользовался именем "Андрея Ивановича Лаптева" и до начала войны в Украине: в 2012 году Иванников был назначен директором Исследовательского центра "Россия – Кавказ" Международного института новейших государств. Одним из руководителей этого института в то же время был поляк Матеуш Пискорский, позже осужденный в Польше за шпионаж в пользу России. Такой же институт был основан в Южной Осетии "Андреем Ивановичем Лаптевым". Под именем "Андрея Ивановича Лаптева" Олег Иванников, полагают расследователи, председательствовал в Совете безопасности самопровозглашенной Южной Осетии и даже был ее министром обороны с 2006 по 2008 год. Как вспоминал в интервью радио "Эхо Кавказа" главный редактор югоосетинской газеты "XXI век" Тимур Цхурбати, в 2007 году президент Южной Осетии Эдуард Кокойты во время церемонии награждения Лаптева и других военных самопровозглашенной республики то ли в шутку, то ли для того, чтобы продемонстрировать свою осведомленность, публично назвал настоящую фамилию министра обороны, что возмутило Лаптева-Иванникова. "С 2007 года настоящая фамилия министра обороны ни для кого секретом в Южной Осетии не была", – сказал Цхурбати.

Олег Иванников, как и Игорь Безлер, отрицает свою причастность к катастрофе "Боинга" под Донецком, в результате которой погибли 298 человек. Российские власти неоднократно отвергали выводы Совместной следственной группы о том, что пассажирский лайнер был сбит из российской установки "Бук", переправленной в Украину из Курской области России. 19 июня 2019 года Совместная следственная группа официально назвала имена людей, которых она считает причастными к трагедии и в отношении которых властями Нидерландов будет начато уголовное преследование. Это командир 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска Сергей Борисович Мучкаев, отставной российский разведчик Сергей Николаевич Дубинский (позывной "Хмурый"), командующий 2-м отделом "ГРУ ДНР" Олег Юлдашевич Пулатов (позывной "Гюрза") и полковник Вооруженных сил Украины Иван Николаевич Безъязыков, который был взят в плен в "ДНР", отпущен, а затем обвинен украинскими властями в госизмене. Суд по делу о катастрофе "Боинга" начнется 9 марта 2020 года в Амстердаме.