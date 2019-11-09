Этот режим уже трещит по швам 3 Виктор Горбачев

9.11.2019, 10:33

2,816

ВИКТОР ГОРБАЧЕВ

ФОТО: FACEBOOK

Те, кто пришел вчера на площадь Свободы, становятся нашей надеждой.

Мы увидели две акции одной Беларуси. С разницей в один день.

Перед нами весь срез общества и вся картина настоящего дня. Перед нами - сегодняшняя и будущая Беларусь.

Эти акции, как лакмусовая бумажка всей страны. Страны и ее желаний. Как срез рабской покорности и сопротивления с желанием жить по-другому. Жить не у корыта, а в свободной Беларуси.

Одни бегут за халявой и спотыкаются. Другие идут уверенно в неизвестность. Ибо они вступают в бой с этой диктатурой. В бой, где не место бургерам.

Сегодня те, кто вышел без согласия властей, становятся нашей надеждой.

Я не буду сравнивать количество тех, кто пожирал бургеры и тех, кто пришел добровольно и по зову сердца. Пришедшие на площадь - это зерна, отделенные от плевел. Это котлеты, отделенные от мух.

Вы не поверите! Но! Но наша Беларусь будет жить. И не просто жить, она изменится. Обязательно. И в лучшую сторону. Этот режим рухнет. И не важно, что он столько продержался и еще держится. Но! Но режим уже трещит по швам. Он разваливается на глазах. Его ноги на глиняных колосьях трескаются и разваливаются.

Ему не место в этой Беларуси! Эта шваль будет сметена. И сколько бы раз они не мочили ноги в заливах - их время на исходе.

Да-да. Ибо у нас все таки есть настоящая молодежь. И не только. У нас есть те, кто сильнее духом и не продается за бургер. И имя им - белорусы!

Нам надо верить в себя. Верить и до конца держать свой трудный путь. Путь, к свободной и настоящей Беларуси!

И не говорите, что сегодня на площади было мало патриотов. Это сегодня. Было столько - сколько смогло. И как есть.

Но будет еще завтра и послезавтра. И с каждым днем и акцией нас будет больше. Ибо. Ибо каждый должен ответить за себя. Именно за себя. Не тыкая пальцем в тех, кто вышел.

Верю, что мы будем жить в свободной и процветающей стране! Ведь у нас такая замечательная молодежь! И это наши дети и внуки.

Изначально, надо научиться уважать себя, своих детей и внуков. Хотя бы. А уж потом, заставить эту ссученную власть уважать тебя.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Процесс пошел.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»