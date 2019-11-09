Немецкий пастор получил высшую награду за помощь Украине 9.11.2019, 10:42

Ральф Хаска

Фото: DW

Ральф Хаска прославился во время Революция достоинства.

Так совпало, что Ральф-Герхард Хаска (Ralf-Gerhard Haska) получил федеральный крест за заслуги в пятницу, 8 ноября, почти в 30-ю годовщину падения Берлинской стены, сообщает dw.com. Осенью 1989 года он, житель ГДР в Восточном Берлине, стал свидетелем ненасильственной революции. Этот опыт пригодился ему во время протестов на киевском Майдане, получивших в Украине название "революция достоинства".

В то время он был священником немецкой лютеранской церкви Святой Екатерины в центре украинской столицы. Одним декабрьским вечером 2013 года Хаска встал между демонстрантами и полицией, предотвратив столкновения. Когда через несколько недель дело все-таки дошло до насилия, его церковь на Лютеранской улице, рядом с администрацией президента, стала убежищем и лазаретом дляраненых. Сам пастор получил легкое ранение резиновой пулей.

"Рыцарский крест" за предотвращение насилия на Майдане

За свою активную позицию во времена Майдана Хаска получил федеральный крест за заслуги на ленте (Bundesverdienstkreuz am Band), высшую награду Германии для гражданских лиц. Этот орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х, присуждает награду федеральный президент, а ее международное название - "рыцарский крест".

Ральф Хаска в Киеве 9 декабря 2013 года

Как сказано в заявлении посольства Германии в Украине, где прошла церемония награждения, Хаска "активно помогал людям на Площади независимости и выступал за их право на мирные протесты". Кроме того, крест присужден за его помощь жителям восточной Украины.

Награда от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) стала для священника неожиданностью. Хотя пастор и политик коротко встречались именно в разгар протестов в Киеве, когда в конце февраля 2014 года Штайнмайер, тогда глава немецкого МИДа, приезжал в Киев на переговоры с президентом Виктором Януковичем. "Я был очень удивлен, у меня не было слов", - рассказал Хаска в беседе с DW о своих ощущениях, когда он узнал о награде. "Это очень высокая честь и признание сделанного, - говорит пастор. - Но многие тогда делали то, что было нужно, и там, куда их послал Бог. Я лишь один из них".

Киевская ночь, в которую немецкий священник стал знаменитым

Кадры ночи на 9 декабря 2013 года в Киеве прославили Хаску на весь мир. На них видно, как он в облачении священника стоит с распростертыми руками на темной улице, в свете фонарей падает снег, а за его спиной - шеренга украинских полицейских в касках, со щитами и дубинками, очевидно, готовых пустить их в ход против демонстрантов.

Фото: DW

"Когда я увидел, что они плотно стоят лицом к лицу, я сразу понял, что ситуация опасная, - вспоминает Хаска. - Не сильно задумываясь, я тогда попытался разрядить атмосферу и встать между ними". При этом пастор напомнил демонстрантам о мирных протестах в ГДР в 1989 году, приведших к падению Берлинской стены. По его словам, обе революции похожи - как в ГДР, так и в Украине "много маленьких людей делали много маленьких шагов" к изменениям и демократии.

Всего Хаска вместе с семьей провел шесть лет в Украине и в 2015 вернулся в Германию. По данным прессы, его возвращению предшествовала критика некоторых его высказываний в Евангелической церкви в Германии.

Поводом была цитата из интервью: "Никто не слышит и не говорит об этом охотно, но в определенных условиях свободу и мир нужно защищать с оружием". Сегодня его точка зрения не изменилась, говорит Хаска. "Я считаю важным, что есть такие маяки, как Махатма Ганди или Альберт Швейцер, люди, которые исповедовали принципиальное миролюбие, - отмечает священник. - Но, к сожалению, иногда против тиранов и зла в мире нужно защищаться".

Обувь и медикаменты для детей в Донбассе

Вернувшись в Германию, Хаска не утратил контакт с Украиной. Сегодня он живет в Баварии, пишет для берлинского интернет-портала "Понять Украину" и организовывает гуманитарные поставки для пострадавших от войны регионов Донбасса. Например, в этот раз он везет медикаменты и обувь для интерната для хронически больных детей в подконтрольной Киеву части Луганской области.

О том, как развивается политическая ситуация в Украине, Хаска отзывается осторожно и дипломатично. Он говорит, что не может сложить однозначного мнения и понимает как тех из числа бывших участников событий на Майдане, кто предупреждает о слишком больших уступках нового президента России, так и многочисленных сторонников Владимира Зеленского. "Зеленскому нужно дать шанс, - считает Хаска. - И снова и снова пытаться идти дорогой мира, хотя это и больно".