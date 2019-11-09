11 исторических загадок, которые удалось разгадать современным ученым 9.11.2019, 10:48

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Приоткрыть тайну в этих случаях удалось лишь благодаря новым технологиям.

Тысячелетия истории оставили нам множество загадок и тайн, над которыми до сих пор бьются ученые. Часть из них современной науке удается решить благодаря новым технологиям.

AdMe.ru составил подборку древних тайн, которые разгадали наши современники.

1. Исчезнувшая цивилизация Наска

ФОТО: WIKIPEDIA

Народ наска стал знаменит благодаря огромным загадочным рисункам, нанесенным на поверхность пустыни Наски в Перу. Высказывались мнения об их инопланетном происхождении, пока ученые не установили, что наска использовали свои геоглифы, чтобы общаться с богами, передвигаясь по контуру рисунка.

Не менее таинственным считалось и исчезновение народа. Только недавно ученые из Кембриджского университета доказали, что цивилизацию погубила вырубка уникальных деревьев уаранго, повлекшая за собой засуху.

2. Подземный секрет голов с острова Пасхи

ФОТО: WIKIPEDIA / THE KON-TIKI MUSEUM / THE KON-TIKI MUSEUM

За разгадку тайн острова Пасхи и его каменных «жителей» моаи стоит благодарить норвежского путешественника Тура Хейердала. Именно он организовал экспедицию, которая положила начало изучению острова.

Он же провел первые раскопки, во время которых обнаружилось, что головы моаи на самом деле целые статуи. Некоторые из них имеют 7-метровые туловища и поражают своей грандиозностью. Тур Хейердал задался вопросом: под силу ли было аборигенам высечь, доставить и установить такие громадины? Он провел ряд экспериментов и доказал, что замысел древних людей можно повторить. Результаты исследования острова путешественник отразил в книге «Аку-Аку».

3. Кладбище китов в Чили

ФОТО: BBC

В чилийской пустыне Атакама было найдено огромное кладбище китов. Ученые долго ломали голову над тем, что повлекло столь массовое выбрасывание гигантов на берег. Позже выяснилось, что останки принадлежат нескольким временным промежуткам, первый из которых случился около 20 тыс. лет назад, а смерть животных повлекло цветение токсичных водорослей.

4. Таинственные заметки в копии «Одиссеи»

ФОТО: DAILY MAIL

На страницах копии древнегреческой поэмы «Одиссея», которой более 500 лет, были обнаружены рукописные пометки, сделанные на неизвестном языке. Итальянцы Даниэле Метилли и Джулия Асетта смогли установить, что записки сделаны в особой форме стенографии, которую изобрел Жан Кулон де Тевено.

Расшифровка стала возможна только благодаря современным технологиям и полному доступу к данным, ведь форма стенографии была невероятно редкой. Впрочем, сама стенография оказалась куда интереснее записок: в них оказался обычный перевод с греческого.

5. Первый компьютер греков

ФОТО: WIKIPEDIA / ANTIKYTHERA MECHANISM PROJECT

Антикитерский механизм называют первым компьютером в мире. Его нашли на корабле, затонувшем около 80-50 гг. до н. э. Он пролежал на морском дне две тысячи лет. Деревянный каркас не сохранился, а металлические детали подверглись коррозии.

Только сегодня ученые смогли восстановить модель механизма и его назначение — это навигационный прибор. Удивительно, что столь сложный механизм мог существовать в то время. Следующее подобное изобретение увидело свет только спустя тысячелетие.

6. Потерянная армия Камбиса II

ФОТО: WIKIPEDIA / DAILY MAIL

В 524 году до н. э. армия царя Камбиса II выдвинулась в военный поход на эфиопов. 50-тысячное войско царь отправил завоевывать оазисы, но все воины бесследно исчезли, из-за чего это событие стало считаться легендой.

И только недавно итальянские ученые Анджело и Альфредо Кастильони смогли найти останки армии древнеперсидского царя Камбиса II и за 13 лет работы доказать, что знаменитый поход не был легендой, а воины не испарились, а погибли в песчаной буре.

7. Голова Бошэма

ФОТО: BOURNEMOUTH UNIVERSITY

Современные технологии шагнули так далеко, что ученым теперь удается идентифицировать самые спорные находки. Так случилось и с «головой Бошэма», которая была найдена в одноименном округе Чичестера (Англия) и две сотни лет оставалась безымянной из-за плохого состояния.

Лазерное сканирование помогло определить, что 170-килограммовая голова принадлежала величественной статуе императора Траяна. Сейчас считается, что статуя приветствовала путешественников в гавани Чичестера, а сама голова признана одной из главных реликвий периода римской Британии.

8. «Ползающие» камни в Долине смерти

ФОТО: WIKIPEDIA

Все, кто видел камни в Долине смерти в Калифорнии, чувствовали холодок по коже. Действительно, все выглядит так, будто камни медленно ползут, стоит вам отвернуться.

До недавнего времени это явление не находило объяснения. Но ученый Ральф Лоренц смог разгадать феномен: зимой вокруг камней образуется оболочка изо льда, а когда она оттаивает, камни скользят по поверхности под действием сильнейших ветров.

9. Исчезнувшая могила Ричарда III

ФОТО: WIKIPEDIA / LIVE SCIENCE

Многие века могила Ричарда III считалась уничтоженной, а тело короля — сброшенным в реку после того, как монастырь, в котором он был захоронен, перешел в частные руки.

Ученые Лестерского университета не оставляли надежду найти захоронение и, как оказалось, не зря. Их амбициозный проект увенчался успехом, и экспертиза ДНК подтвердила, что найденные ими останки принадлежат Ричарду III.

10. Пропавший экипаж «Марии Целесты»

ФОТО: WIKIPEDIA

«Мария Целеста» — знаменитый корабль-призрак, найденный в 1872 году близ Азорских островов без экипажа на борту и без каких-либо повреждений.

Недавно химик Андреа Селла провела эксперимент, который смог объяснить феномен. На корабле находилось около 1 700 бочек спирта-сырца, который стал причиной «невидимого взрыва». Во время него за волной огня проходит волна холодного воздуха, отчего не возникает пожар и не остается сажа. А экипаж мог покинуть судно в панике и погибнуть уже на шлюпке.

11. Древнеегипетский вертолет

ФОТО: WIKIPEDIA / TUMBLR

Абидосские иероглифы в храме Осириса наделали немало шума. Все дело в том, что зрители усмотрели в них вертолет, танк и даже самолет. Это вызвало немало теорий о тайных знаниях древних египтян, предсказании будущего и даже контактах с инопланетянами.

Но все оказалось куда более прозаично. Ученые смогли восстановить исходные иероглифы и доказать, что нынешние «подправило» время и естественное разрушение. А вертолет и другую технику мы видим из-за особенности мозга, которая позволяет находить знакомые символы в бессмысленном наборе линий.