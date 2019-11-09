Александр Глеб: Агент кинул меня на более чем миллион евро 2 9.11.2019, 10:55

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Футболист рассказал подробности.

Известный белорусский футболист Александр Глеб рассказал, как агент Николай Шпилевский, имея от него доверенность, в прошлом вывел с его счета крупную сумму денег, сообщает «Солидарность».

Информация была озвучена в свежем выпуске блога КраСава на YouTube, который ведет российский футболист Евгений Савин.

Александр Глеб рассказал, что о выводе денег узнал от своего представителя в Германии Уле Фербера:

– Уле мне говорит: «Алекс, ты сейчас вкладываешь куда-то деньги?». Я говорю: «Нет, никуда не вкладываю». А он мне показывает распечатку и говорит: «Вот, ушли с твоего счета». Я сразу набрал Шпилевскому спросить, что за… И он мне начал рассказывать, что он их вложил. Что ему предложили условия.

Футболист добавил, что после этого агент «кем-то пугал» его, но обещал, что деньги вернет.

В этом же выпуске блога «КраСава» брат футболиста Вячеслав Глеб отметил: «Это жесть. Реально человек был для нас как семья. И такое случилось. Коля говорил: «Я все сделаю, я отдам, верну долг». В итоге за все время брат ни копейки не получил от Коли. Брат сейчас не общается с Николаем».

В выпуске блога показано, как Евгений Савин дозвонился до Шпилевского и спросил, правда ли он вывел со счета Глеба два с половиной миллиона евро, чтобы вложить их в собственный бизнес.

– Да мы просто на бабки попали вдвоем с ним. Был один аферист, который развел нас. Так получилось, что прос…ли один миллион денег. Были Санины деньги под мою ответственность. По мне, так я давно с ним рассчитался в плане своих трансферов, – пояснил футбольный агент.

В блоге «КраСава» самый известный белорусский футболист также рассказал, почему ему не удалось заиграть в «Барселоне» после перехода из лондонского «Арсенала»: «Как раз во время перехода в «Барселону» случилось так, что два человека, которым я доверял больше всего, супруга и агент, они оба обманули меня. Предали».

Александр Глеб, выступающий теперь за «Ислочь», сообщил, что по окончании сезона собирается завершить футбольную карьеру. В следующем году он планирует провести прощальный матч.