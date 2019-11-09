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Партия «Голос» предложила Украине выйти из Минских соглашений

  • 9.11.2019, 10:58
Партия «Голос» предложила Украине выйти из Минских соглашений
Фото: Ера

Политсила выступила с заявлением по Донбассу.

Украинская партия "Голос" считает, что Украине нужно выйти из Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном в Facebook 8 ноября.

"Крым и часть Донецкой и Луганской областей – оккупированная территория Украины, и нельзя рассматривать их отдельно друг от друга. На сегодня не существует реалистичного и быстрого пути вернуть эти территории на условиях Украины – ни военного, ни дипломатического. В нынешнем экономическом состоянии возврат только части Донбасса на условиях России, легитимизированных Минскими договоренностям, несет риск потери независимости и суверенитета страны. Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня – это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций", – говорится в заявлении.

В партии заявили, что Украина сегодня "борется на два фронта": с РФ – на внешнем и с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов – на внутреннем.

"Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно. Поэтому нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать", – подчеркнули в политсиле.

В "Голосе" считают, что РФ не готова к конструктивному разговору и намерена продолжать политику, начатую в 2014 году, – "создать контролируемую автономию в составе Украины, которая уничтожит нас изнутри".

"Так ожидаемая президентом Владимиром Зеленским поездка на встречу в нормандском формате может принести только две вещи: групповую фотографию и принуждение Украины к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских соглашениях. Именно поэтому время признать реальность и выйти из Минских соглашений. При этом не отходить ни на шаг назад: ни на военном, ни на дипломатическом фронтах", – заявили в партии.

Политсила подчеркивает, что Украине нужно усилить военную сферу, дипломатические позиции, а также "создать программы действенной, реальной поддержки тех, кто готов переехать и кто переехал уже" с временно оккупированных территорий и "накачать экономические мышцы".

"Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции – тогда, когда для этого появятся реальные возможности", – заявили в партии.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены.

С украинской стороны соглашения подписал на то время президент страны Петр Порошенко.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО.

В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации. "Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркнул Зеленский. Он отметил, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".


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