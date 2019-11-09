Зеленский: Украина — наиболее привлекательный стартап на планете Земля 9.11.2019, 11:47

Президент страны обратился к наиболее известным мировым инвесторам.

По мнению Зеленского, Украина — один из самых привлекательных стартапов на Земле, но из-за имитации реформ и теневых схем она стала экономическим «неудачником». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии Международного экономического форума. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале.

Зеленский отметил, что нынешняя украинская власть не согласна с таким титулом. «Мы прекрасно понимаем, что нам нужно. Это равные правила для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования, в соответствии с вызовами 21 века, которые существенно важны для экономики законы, даже если они непопулярны», — заявил Зеленский.

Он также назвал Украину одним из самых интересных и привлекательных стартапов на Земле и призвал инвестировать в нее. «Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире», — отметил президент, пообещав защитить каждую инвестицию в Украине.

Кроме прочего, обращаясь к гостям форума Зеленский сообщил, что украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, прототипы рентгена, а также участвовали в создании сервиса PayPal и мессенджера WhatsApp.

В октябре на инвестиционном форуме в Мариуполе Зеленский сравнивал Украину с Apple, «который начинает свой путь в гараже» и велосипедистом Лэнсом Армстронгом, у которого диагностировали рак (позже он смог победить болезнь и вернуться в спорт). «Мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет», — говорил тогда Зеленский. По его словам, Украина не сможет добиться мира без роста экономики. Предполагалось, что форум станет началом пути к решению задачи по увеличению темпов роста ВВП до 5−7% в год.