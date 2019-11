Как выбрать зимнюю резину: пять лучших арктических шин 4 9.11.2019, 11:52

Водителям на заметку.

Перед тем как перейти непосредственно к рейтингу, поясним, что собой являет зимняя шина арктического типа, пишет nv.ua.

Во-первых, такая резина создается для суровой зимы, когда на дороге много снега и льда. Она обеспечивают самый высокий уровень сцепления (кроме шипов, конечно) на скользкой зимней дороге — благодаря протектору, буквально изрезанному разными каналами и ламелями.

Подобные шины отличаются большим количеством блоков-шашек, причем обычно они имеют острые края: чем больше зубцов — тем выше шансы зацепится за скользкую дорогу.

Во-вторых, данные шины созданы для работы при сильных морозах. А это требует использования особо мягкой резиновой смеси, которая сплошь и рядом имеет добавки, сохраняющие ее эластичность при низких температурах — «силика» и различные масла. Встречаются даже совсем оригинальные «рецепты» резины с добавлением тертой скорлупы ореха либо других твердых частиц, что позволяет создать на поверхности протектора т.н. «микро-шипы» для улучшения сцепления с дорогой.

Однако подобные особенности покрышки не проходят даром. Шина получается очень мягкой, а ее протектор — рыхлым. И это заметно при попытке быстрой езды по сухому или мокрому асфальту: снижается точность и четкость управления. К примеру, покрышки типа «евро-зима» в подобных условиях чувствуют себя лучше.

Зато «арктическая липучка» выигрывает на типично зимних покрытиях — снег и лед. Словом, зимняя шина арктического типа пригодится когда нужно ездить по снегу и льду, но водитель не хочет мириться с повышенным расходом топлива и не хочет слушать постоянный гул от качения «шиповок», либо когда есть ограничения на использование шипов (к примеру, вы любите путешествовать, а в ряде европейских стран есть ограничения на использование «шиповок»).

Итак — вот наш рейтинг ТОП-5 лучших зимних шин арктического типа.

Continental VikingContact 7

Ознакомившись с прошлыми подборками ТОП-5, вы можете воскликнуть «а на манеже все те же».

Да, это так. Несколько известных брендов постоянно находятся в лидерах и позиции Continental здесь сильны. За счет чего?

Вероятно — за счет особенностей рисунка протектора и подбора резиновой смеси.

Зимняя шина Continental VikingContact 7 выделяется симметричным направленным рисунком протектора (интересной, что шестой «Викинг» имел ассиметричный протектора), где водоотводящие канавки пересекаются между собой, формируя сетку и ромбовидные блоки с острыми краями.

Также отметим многочисленные 3D-ламели, которые позволяют повысить уровень сцепления со снегом и льдом. Кстати, в покрышках Continental VikingContact 7 используются ламели сразу двух типов: П-образные на боковинах и V-образные в центре — что, снова-таки, служит для улучшения «зацепа» на скольких зимних поверхностях. Наконец, отметим особую морозоустойчивую резиновую смесь, приготовленную с добавлением компонента «силика» и рапсового масла.

Результатом подобной работы стала шина, которая не боится самых суровых зим: многие испытатели отметили, что покрышка Continental VikingContact 7 демонстрирует высокий уровень сцепления на льду и снегу, обеспечивает хорошую устойчивость в поворотах. Также в плюсы можно записать хороший акустический комфорт и невысокое сопротивление качению. В минусах — поведение на асфальте (сухом или мокром), а также довольно высокая цена.

Возможно, это идеальный вариант для переменчивой, но суровой зимы. Вот ссылка, перейдя по которой можно подобрать VikingContact 7 для любого авто.

Goodyear UltraGrip Ice 2

Зимняя шина Goodyear UltraGrip Ice 2 также имеет направленный стреловидный протектор, который изобилует множественными косыми канавками: верный способ убрать воду и тающий снег из пятна контакта.

Не обошлось и без фирменных «хитростей» в виде технологии ActiveGrip. В данном случае речь идет о 2-слойном протекторе: один слой мягче, второй слой жестче.

Причем каждый из слоев отличается своей формой ламелей: прямые или зигзагообразные. В результате производитель обещает отменное сцепление на скользких зимних покрытиях (снег и лед) одновременно с надежной управляемостью на сухом и мокром асфальте. Получилось?

В целом — да, что подтвердили многочисленные тесты шин. Интересно, что в отличие от Continental, здесь изменились акценты в характере.

Так, покрышка Goodyear UltraGrip Ice 2 отлично себя чувствует на сухом и мокром асфальте: четкая и понятная управляемость, отменное сопротивление аквапланированию, короткий тормозной путь. Но есть ряд замечаний к поведению на льду: разгон и торможение, зацеп в повороте. Хотя к проходимости при езде по глубокому снегу замечаний почти нет.

В целом выходит, что покрышка Goodyear UltraGrip Ice 2 занимает некое промежуточное положение между зимними шинами «европейского» и «арктического» типа — хороший вариант для тех, кто часто ездит в городе по расчищенным дорогам, но хочет быть уверен в резине при езде по глубокому снегу. В любом случае: автошины Goodyear UltraGrip Ice 2 — удачный вариант зимней покрышки с довольно сбалансированным характером.

Pirelli Ice Zero FR

Традиционно мы включили в рейтинг не только абсолютных лидеров, но также ряд сильных игроков среднего класса: достойные характеристики и постоянно в числе призеров сравнительных тестов, при этом — довольно заманчивая цена. И первым примером пусть будет покрышка Pirelli Ice Zero FR.

Зимние шины Pirelli Ice Zero FR отчасти являют собой фрикционную модель «шиповки» Pirelli Ice Zero — довольно удачной покрышки из недалекого прошлого. Зимняя шина Pirelli Ice Zero FR имеет V-образный рисунок протектора, где широкая центральная часть служит для стабильности движения и хорошего сцепления со снегом, косые канавки предназначены для отвода воды, а мягкие и узкие боковые блоки эффективно работаю в поворотах. Интересно, что покрышка Pirelli Ice Zero FR получила ламели с трехмерной конфигурацией — для самоблокировки и улучшения управляемости, а также дополнительную мелкую насечку на поверхности протектора — для улучшения сцепления со снегом.

Результат? Автошина Pirelli Ice Zero FR отлично себя показала при езде по типично зимним дорогам (снег, лед) — короткая тормозная дистанция, хорошая и понятная управляемость. Также в преимущества следует записать тишину в движении. Замечания касаются лишь поведения на влажном асфальте и стойкости к аквапланированию при езде с высокой скоростью.

Для неспешного и осторожного водителя это — просто идеальная зимняя резина.

Nokian Nordman RS2

«Старый конь борозды не портит» — фраза, которая целиком и полностью описывает относительно недорогие шины Nokian Nordman RS2. Потому, что в прошлом эта покрышка являла собой не что иное, как модель «топ"-класса Nokian Hakkapeliitta R.

Зимняя шина Nokian Nordman RS2 имеет аналогичный направленный рисунок протектора: явно-выраженное центральное ребро и многочисленные канавки, которые формируют блоки с острыми краями — первый пункт служит для стабильности во время быстрой езды, а второй важен для отвода воды и ледяной крошки.

Плюс отметим использование ступенчатых и П-образных ламелей, которые повышают уровень сцепления со снегом и льдом. Наконец, следует упомянуть и зимние шины Nokian Nordman RS2 SUV для кроссоверов. При идентичном протекторе, на самом деле они отличаются усиленной внутренней конструкцией и дополнительным слоем корда.

Сравнительные тесты показали, что покрышка Nokian Nordman RS2 даже сегодня может входить в пятерку лучших шин своего сегмента, уступая лишь более дорогим лидерам рынка.

Зимняя шина Nokian Nordman RS2 отменно себя чувствует на асфальте, демонстрирует короткий тормозной путь. Также в преимущества можно записать курсовую устойчивость на снегу и хорошую проходимость: видно, сказывается «гребущий» рисунок протектора.

Однако и минусы имеются. Прежде всего — слабые позиции на льду: неважная устойчивость и управляемость. Также испытатели порой отмечали шумность во время езды. Словом: да, у Nokian есть «зима» и получше — но и дороже. Намного дороже.

Hankook Winter i*Cept iZ2 W616

Признаться, зимняя шина Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 не может претендовать на позицию выше среднего уровня. Однако известное качество и более, чем гуманный ценник делают свое дело.

Итак, что такое Hankook Winter i*Cept iZ2 W616? Это зимняя шина с направленным рисунком протектора, где особенно выделяются стреловидная центральная часть и крупные боковые шашки-блоки с острыми краями. Кстати, сам протектор буквально изрезан многочисленными зигзагообразными ламелями с острыми краями. Все это предназначено для улучшения зацепа при езде по скользким и мокрым дорогам. А использование добавки «силика» позволяет сохранить эластичность резиновой смеси даже при сильных морозах.

В итоге пусть шина Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 «звезд с неба не хватает», но зимой везет автомобиль вперед. При езде по снегу и льду испытатели оценили поведение покрышки Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 на среднем уровне, однако уровень характеристик довольно сбалансирован и обошлось без явных провалов: на снегу чуть лучше, на льду чуть хуже. В тоже время, при езде по сухому и мокрому асфальту, данная шина проявила себя довольно хорошо. Плюс есть парочка дополнительных преимуществ: к примеру, низкий уровень шума в езде и невысокое сопротивление качению. В итоге зимняя шина Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 пытается занять промежуточное положение между «арктической» и «европейской зимой»: ставка на спокойных водителей, комфорт в езде, расчищенный асфальт, но в случае чего — готовность к глубокому снегу.