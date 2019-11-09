Президент Боливии заявил о попытке госпереворота 2 9.11.2019, 12:05

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Что напугало Эво Моралеса?

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке госпереворота в стране.

«Наша демократия под угрозой из-за переворота, который инициировали агрессивные группировки, действующие против конституционного порядка», — написал он в своем Twitter, передает nv.ua.

Президент Боливии назвал это «преступлением против правового государства» и призвал жителей страны «мирно оберегать демократию».

Это заявление Моралес сделал на фоне протестов и сообщений о том, что ряд полицейских перешли на сторону митингующих.

Напомним, в конце октября Боливию охватили массовые беспорядки и погромы — их причиной стал подсчет голосов после первого тура президентских выборов.

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После двух недель протестов вертолет с Моралесом на борту был вынужден совершить экстренную посадку из-за механического повреждения. Авария произошла на фоне протестов в Боливии и угроз оппонентов устранить Моралеса от власти.