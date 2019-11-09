Как жительница Барановичей заплатила за посуду 4770 рублей 2 9.11.2019, 12:25

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Иллюстрационное фото

Женщине удалось вернуть свои деньги.

Жительница Барановичей сходила на кулинарное шоу и вернулась оттуда с посудой за 4770 рублей, оформленной в кредит. Уже дома, узнав о реальной стоимости этой посуды и условиях кредита, женщина поняла, что ее «развели». Чтобы на уловки «кулинаров» не попались другие, горожанка обратилась в Intex-press и рассказала, как стала жертвой обмана и как ей удалось вернуть свои деньги обратно.

Наталья (свою фамилию горожанка пожелала не называть) находится в отпуске по уходу за ребенком. На кулинарное шоу ее пригласили по телефону.

– Позвонила девушка, представилась сотрудницей гродненской компании «ИнВиТан» и пригласила на кулинарное шоу, которое пройдет в барановичском кафе, – рассказывает горожанка.

Шоу обещали интересное: кулинарные мастер-классы, приготовление вкусных блюд и их дегустация, а еще подарок для каждого посетителя – видеорегистратор.

Для желающих попасть на мероприятие, со слов звонившей, было два условия: возраст от 32 до 68 лет и наличие паспорта с собой.

– Я поинтересовалась, зачем паспорт. Мне ответили, что это необходимо для оформления подарка.

Наталья решила не отказываться от заманчивого предложения. А чтобы не скучно было, предложила пойти и маме.

Организаторы шоу были очень активны, вспоминает Наталья: за день до мероприятия прислали по почте красиво оформленное приглашение и три раза позвонили уточнить, придет ли она. Также интересовались, будет ли с ней кто-то еще, объясняя, что компании нужно заранее приготовить подарки для каждого участника.

«Самая лучшая в мире посуда»

К началу шоу в кафе собралось около 50 человек.

– На сцене стоял набор посуды, застеленная шерстяным одеялом кровать с двумя подушками и пылесос, – рассказывает Наталья. – И если посуда еще как-то относилась к кулинарному шоу, то все остальное вызывало вопросы.

На сцену вышел ведущий, который, по словам горожанки, стал рассказывать, какую «уникальную посуду третьего поколения» предстоит увидеть зрителям. Затем на сцену вынесли индукционную плиту, на которой ведущий стал ловко жарить курицу, яичницу, делать карамельные конфеты на сахаре.

– Все готовилось быстро, перекладывалось на тарелки и передавалось в зал на дегустацию, а на посуде не оставалось ни следа после приготовления блюд! Мы сидели, раскрыв варежку, и хлопали кастрюлям. А ведущий не переставал расхваливать чудо-продукцию.

Потом показали видеоролик о том, где и как производится «самая лучшая в мире» посуда.

– После окончания видео ко мне с мамой подошел менеджер и пригласил пройти с ним.

Он спрашивал: «Понравилась ли посуда?», «Хотели бы мы приобрести такую посуду?», «Хотели бы узнать ее стоимость?». Мы еще не отошли от презентации и на все вопросы ответили «да».

Менеджер озвучил стоимость – 6280 рублей – и тут же поспешил заверить, что это «только цена из каталога». А так как презентация «уникальная», компания дарит каждому гостю карточку, на которую переведут 2000 рублей в качестве скидки.

– Сижу и думаю, что я же – не сумасшедшая, чтобы покупать набор каких-то кастрюль по цене самолета. Естественно, отказываюсь. Но, услышав отказ, менеджер с сияющим лицом сообщает, что именно сегодня у нас есть уникальная возможность выиграть приглянувшуюся посуду, и проводит нас обратно в зал.

«Сидели и завидовали»

В зале в это время начался «республиканский онлайн-розыгрыш», во время которого можно было выиграть набор посуды, дорогой портативный пылесос, посудомоечную машину, одеяло с двумя подушками из шерсти мериноса и многое другое. Все это транслировалось на обычном экране для проектора.

– Когда шел розыгрыш, мы сидели с мамой, как лохи, и завидовали каждому «счастливчику», чьи фамилии радостно называл ведущий, – вспоминает Наталья. – Эти люди с высоко поднятой головой выходили из зала к менеджерам, чтобы узнать, как забрать свои подарки.

Затем объявили еще один розыгрыш – по регистрационным листам, которые посетители шоу заполнили в начале мероприятия. Из чудо-кастрюли стали вытягивать листочки с фамилиями шести «везунчиков».

– Я практически потеряла надежду и вдруг услышала свою фамилию. А ведущий объявляет, что этот человек уедет домой с портативным пылесосом, набором столовых принадлежностей, одеялом с двумя подушками из шерсти мериноса и парочкой видеорегистраторов. Нашей радости не было предела!

По словам Натальи, их с мамой провели в другую комнату, где менеджер радостно тараторил: «Я же говорил, что вы выиграете! Вот вы получили 2000 рублей на карточку для покупки посуды, дополнительно увезете с собой столько подарков! Вы оформляете кредит и забираете все это прямо сейчас! Всего лишь по 130 рублей в месяц!»

Под впечатлением от подарков женщины подписали договор.

– Нам предложили вызвать такси за счет компании. Но мы отказались, так как у меня есть машина. По дороге домой у нас и мыслей не было про какой-то обман.

«Настоящий лохотрон»

Перед сном Наталья решила посмотреть в интернете отзывы о приобретенной посуде и моментально наткнулась на группу во «ВКонтакте», в которой состоят такие же, как она, «счастливчики», посетившие различные презентации.

– Почитав, что там написано, и узнав реальную стоимость товаров, которая в 4–5 раз меньше, я судорожно начала изучать свой договор и поняла, что «попала», что это настоящий лохотрон. Оказалось, все полученные мною «подарки» я собственной рукой оформила как покупку в кредит на 3 года, и сумма – те же 4770 рублей. Почему в первый раз я осознавала, что это дорого, и смогла сказать «нет», а в конце все-таки сказала «да», не понимаю.

В группе Наталья нашла еще двух «пострадавших» из Барановичей, и уже на следующий день они решили втроем ехать в Гродно, чтобы сдать все товары и вернуть деньги.

– Утром возле офиса уже была очередь. В маленьком кабинете за компьютером сидел молодой парень, который, увидев толпу людей, только удивленно сказал: «Ничего себе!», и без лишних вопросов принял и посуду, и подарки. Мы заполнили документы, а на следующий день в Барановичах я пошла в банк, где был оформлен кредит, и предоставила документы на отмену покупки. Через неделю мне сообщили, что мой кредит закрыт, – делится Наталья. – Для меня эта история закончилась удачно. Но мне хотелось бы предупредить других: не повторяйте моей ошибки.