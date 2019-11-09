10 малоизвестных фактов о Берлинской стене 9.11.2019, 12:38

Юбилею великого события посвящается.

9 ноября 2019 года исполняется 30 лет с тех пор, как пала Берлинская стена — тогда впервые за почти три десятилетия жители восточной и западной частей города смогли свободно пересечь границу.

В ГДР Берлинскую стену официально именовали Антифашистским оборонительным валом, в ФРГ — Позорной стеной.

В историю же она вошла как наиболее материальное воплощение «железного занавеса»: Западный и Восточный Берлин, а с ними и два мира, разграничили более 155 км бетонных и металлических заграждений, дополнительно оснащенных на большинстве участков «полосой смерти». Земляные рвы, колючая проволока, сигнальное ограждение под электрическим напряжением, полосы из острых шипов и контрольно-следовые песчаные участки, сторожевые вышки и конвой, готовый открыть огонь на поражение — все это было призвано удержать жителей ГДР от попыток побега в ФРГ.

«28 лет, два месяца и 28 дней Берлинская стена разделяла Восток и Запад. Она перерезала инфраструктуру города, пролегала прямо через здания, наглухо блокировала улицы, водные пути и железнодорожное движение; разрывала семьи, друзей и возлюбленных; разрушала надежды и жизни», — так пишет о печально известном сооружении известный немецкий историк Ханс-Херман Хертле в своей книге Берлинская стена — монумент Холодной войны (Die Berliner Mauer — Monument des Kalten Krieges).

Стена в одночасье потеряла свою грозную мощь 9 ноября 1989 года. В тот вечер были открыты для свободного прохода контрольно-пропускные пункты, а в течение нескольких месяцев немцы из обеих частей Германии сокрушили и большую часть самой стены.

Так 30 лет назад было положено начало воссоединению Германии. Уже через год, 3 октября 1990-го, страна праздновала свое официальное воссоединение. Эта дата до сих пор остается национальным праздником в современной ФРГ.

НВ рассказывает 10 малоизвестных фактов, раскрывающих историю Берлинской стены и наиболее драматичные страницы ее существования.

1. До возведения стены из ГДР в ФРГ бежали 3,5 млн человек

До того, как в 1961 году началось возведение Берлинской стены, Германия была разделена уже 16 лет. После поражения во Второй мировой войне ее восточная часть оказалась в зоне советской оккупации, а западная — под управлением британской, французской и американской администраций. Аналогичным образом — на четыре сектора — был разделен и Берлин.

В 1949 году три западных части страны образовали Федеративную Республику Германия (ФРГ), в то время как в советской зоне тогда же создали Германскую Демократическую Республику (ГДР). Разница в уровне свобод и развития двух республик была очевидной, и за первые полтора десятилетия после войны из ГДР в ФРГ бежали 3,5 млн человек. Как минимум половину таких беженцев ежегодно составляли молодые люди до 25 лет.

Отток наиболее трудоспособного населения был топ-проблемой и для Восточного Берлина.

Фото: The Federal Government, Photographer: Horst Siegmann

Западная часть города, на которую распространялась конституция ФРГ, оказалась в изоляции — территория немецкой столицы находилась в ГДР. Однако этот островок Запада оставался центром притяжения для всей Восточной Германии. И хотя между двумя частями Берлина действовали более 80 пропускных пунктов, граница оставалась относительно открытой: ежедневно ее пересекали 300−500 тыс. человек. Многие восточные специалисты предпочитали работать в Западном Берлине, а оказавшиеся в двух разных мирах семьи продолжали навещать друг друга.

Все изменилось в ночь на воскресенье, 13 августа 1961, когда на улицах Берлина появились первые мотки колючей проволоки, а для жителей Восточного Берлина границу полностью заблокировали военизированные патрули. Так началось строительство Берлинской стены, которая к середине 1970-х превратилась в неприступный бетонный барьер высотой около 3,5 метров со сложной системой защиты.

Фото: Polizeihistorische Sammlung des Polizeipräsidenten in Berlin

На решении закрыть границу настаивал лидер ГДР Вальтер Ульбрихт. В августе 1961-го он получил поддержку руководства СССР и других стран Организации Варшавского договора.

2. Восточным немцам запрещалось обмениваться подарками и махать близким через стену

Еще до того, как Берлинская стена превратилась в неприступный вал, руководство ГДР приложило все усилия, чтобы свести на нет любые возможные контакты западных и восточных немцев.

Фото: Polizeihistorische Sammlung des Polizeipräsidenten in Berlin

28 августа 1961-го, спустя всего две недели с начала разграничения города стеной, шеф полиции Восточного Берлина ознакомил подчиненных с новой инструкцией МВД.

Она предписывала удерживать восточных берлинцев на расстоянии как минимум 100 метров от стены. «Во всей зоне государственной границы, особенно на контрольно-пропускных пунктах, следует предотвращать любые контакты — махание, обмен приветствиями или письмами, передача подарков и т. д. — между жителями Западного Берлина и людьми в секторе ГДР», — говорилось в этой инструкции.

Стена в районе улиц Бернауэр-штрассе, Бруннен-штрассе и кладбища на Лизен-штрассе была впоследствии специально повышена, чтобы пресечь берлинцам возможность махать друг другу либо устанавливать другие формы контакта.

3. Каждый девятый беглец через стену был дезертиром

За 28 лет существования Берлинской стены (август 1961-го — ноябрь 1989-го) благополучно сбежать через нее в ФРГ сумели 5 тыс. 75 человек.

574 из них были дезертирами из рядов армии ГДР. Первым стал 19-летний солдат Конрад Шуман, стоявший в одном из охранных караулов вдоль строящейся стены.

Фото: Peter Leibing

15 августа 1961-го года, на третий день после начала ее возведения, Шуман совершил знаменитый «прыжок к свободе», попавший в объективы дежуривших у стены журналистов. После нескольких минут колебаний Шуман перепрыгнул пограничное заграждение из колючей проволоки — подбадриваемый жителями и полицейскими Западного Берлина.

Кадры его побега облетели весь западный мир, однако Шумана тяготила его внезапная знаменитость. Он перебрался из Западного Берлина в Баварию, но десятилетиями опасался мести спецслужб ГДР и вынужденно не поддерживал контакты со своей семьей, оставшейся в Восточной Германии.

Фото: chronik-der-mauer.de

Видеохроника побега Шумана:

«Лишь с 9 ноября 1989 года я чувствую себя действительно свободным», — говорил он впоследствии о падении Берлинской стены. В 1998 году Шуман, страдавший от депрессии, покончил с собой.

Лишь с 9 ноября 1989 года я чувствую себя действительно свободным

Неподалеку от перекрестка улиц Руппинер-штрассе и Бернауэр-штрассе в Берлине, где Шуман совершил свой побег, установлена скульптура его памяти. В своих воспоминаниях он рассказывал, что к побегу его подтолкнула одна из сцен, увиденных в первые дни строительства стены. Тогда на глазах Шумана пограничники запретили вернуться в ФРГ берлинской девочке, гостившей у бабушки и дедушки в ГДР. Ее родители остались в Западном Берлине и, стоя у самой границы, тщетно просили вернуть им ребенка.

4. Разрешение стрелять на поражение отменили лишь за полгода до падения стены

Как минимум 140 человек погибли у Берлинской стены в 1961—1989 годах. Среди них были и случайные жертвы, однако большинство погибших убили при попытке бежать.

Как минимум 140 человек погибли у Берлинской стены в 1961—1989 годах

Такое право охранники Берлинской стены получили менее чем через две недели после начала ее строительства. 22 августа 1961-го политбюро Социалистической единой партии ГДР утвердило план «систематического расширения мер безопасности на границе».

Политбюро обязало уведомить армию и полицию ГДР о том, что любой нарушитель законов ГДР (т.е. беглец через границу) должен быть «призван к порядку — при необходимости с помощью огнестрельного оружия».

Уже через два дня Берлинская стена открыла счет жертвам этих правил.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Первым отдал жизнь 24-летний берлинский портной Гюнтер Литфин. Он давно планировал переехать в Западный Берлин из Восточного и даже подыскал себе новое жилье. Однако внезапное возведение стены нарушило его планы.

Литфин решил бежать нелегально, но 24 августа 1961-го был убит при попытке пересечь вплавь Берлинско-Шпандауский канал, разделяющий город. Пуля настигла его в нескольких метрах от территории Западного Берлина.

Конец жестокой практике был положен лишь в апреле 1989-го. Тогда генерал-полковник Фриц Штрелец, глава Генштаба армии ГДР, распространил среди подчиненных негласное распоряжение руководителя республики Эриха Хонеккера.

В нем говорилось о том, что отныне стрелять по беглецам через Берлинскую стену без приказа запрещено. Также отмечалось, что в сложившейся политической ситуации будет лучше допустить побег, чем открыть огонь по людям.

Однако население ГДР не знало об этом указе — его распространили пограничникам тайно и в устной форме.

Фото: BStU

5. Самый массовый побег был совершен через тоннель

3−4 октября 1964 года через вырытый под Берлинской стеной тоннель сумели сбежать 57 жителей Восточного Берлина. Это был самый массовый единовременный побег через бетонную преграду.

Как и во многих других случаях подземных побегов, вырыть 145-метровый тоннель помогли западные берлинцы. Среди них был и студент-физик Райнхард Фуррер, позже ставший известным немецким ученым и астронавтом.

Фото: Polizeihistorische Sammlung/Der Polizeipräsident in Berlin

На исходе операции войска ГДР обнаружили беглецов и вход в туннель. Завязалась перестрелка, в ходе которой один из восточнонемецких пограничников по ошибке выстрелил в своего коллегу, унтер-офицера Эгона Шульца. Ранение оказалось смертельным, однако в ГДР скрыли правду о гибели Шульца. Было объявлено, что он погиб от рук перебежчиков и создан культ вокруг имени пограничника — именем Шульца назвали улицы и учебные заведения. После воссоединения Германии большинству этих объектов вернули прежние названия.

6. Берлинская стена стала одной из причин банкротства ГДР

Расходы на содержание стены были огромными: известно, что к 1983 году ее ежегодное обслуживание, с учетом расходов на персонал, обходилось в 1 млрд марок. Это в десять раз больше, чем траты на сооружение основной части бетонного вала к концу 70-х (было потрачено около 100 млн марок).

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

ГДР была страной-рекордсменом Восточного блока по тому, какую долю национального дохода тратила на военные расходы. Львиная их доля уходила на содержание пограничных войск и спецслужбы Штаззи, обеспечивавших в том числе непроницаемость Берлинской стены.

В 1980-х эта доля составляла 957 марок на душу населения — втрое выше, чем в Советском Союзе (322 марки).

Немецкие историки полагают, что этот фактор был в числе тех, которые спровоцировали падение экономики ГДР и ее фактическое банкротство к концу 80-х. Тогда страна была вынуждена просить ФРГ о новой программе экономической помощи.

7. Менее чем за год до падения стены лидер ГДР сулил ей стоять еще 100 лет

В январе 1989 года Эрих Хонеккер, руководитель ГДР и генсек ЦК Социалистической единой партии Германии, заявил, что Берлинская стена «все еще будет существовать через 50 или даже через 100 лет». «Стена останется до тех пор, пока не изменятся условия, которые привели к ее возведению», — утверждал Хонеккер.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Однако уже в ближайшие месяцы условия изменились коренным образом. Экономическое положение ГДР было плачевным, в стране нарастали протестные демонстрации. Социалистический блок распадался на глазах: Чехословакия (ЧССР) и Венгрия на фоне волны демократических движений открыли границы с Австрией и ФРГ, через которые на Запад бросились бежать десятки тысяч жителей ГДР. Пытаясь удержать потоки беженцев, осенью 1989 ГДР фактически закрыла границы с соседней ЧССР. Возмущение восточных немцев росло, многотысячные демонстрации проходили все чаще — так, 9 октября на улицы Лейцпига вышло 70 тыс. человек. Участники протестов в ГДР требовали реформ, свободных выборов, а диссиденты начали открыто создавать оппозиционные и правозащитные организации.

В конце октября Эрих Хонеккер ушел в отставку (в том числе из-за болезни), уступив свой пост Эгону Кренцу.

8. 9 ноября стену «обрушили» СМИ и ошибка чиновника

Под давлением охвативших страну протестов власти ГДР вели переговоры с ФРГ об экономической помощи в обмен на послабление политического режима и правил пересечения границы. 9 ноября 1989-го Политбюро ГДР утвердило новый режим выезда из страны: теперь можно было подавать заявки на эмиграцию в ФРГ, также разрешались 30-дневные поездки в Западную Германию, но для этого нужны были паспорт и виза.

Так власти страны надеялись избежать ее мгновенного опустошения: паспорта были лишь у 4 млн из 16,6 млн жителей ГДР. Новый режим должен был вступить в силу на следующий день, 10 ноября, чтобы паспортные столы успели подготовиться к наплыву людей.

Объявить об этом решении вечером 9 ноября Политбюро доверило своему спикеру Гюнтеру Шабовски. Он не участвовал в заседании руководства страны и не знал о деталях новых правил. Зачитывая их на пресс-конференции, Шабовски упомянул, что заявки на выезд будут рассматривать быстро, а выезжать в ФРГ разрешается через все пункты пропуска, включая КПП Берлинской стены.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

«Когда это вступает в силу?» — спросили чиновника журналисты. Шабовски растерялся и смущенно начал просматривать бумаги. Он упустил из виду отсрочку до 10 ноября и процитировал другой фрагмент документа: «Немедленно, без промедления».

Репортаж о судьбоносной пресс-конференции Гюнтера Шабовски:

Новость о том, что граждане ГДР могут с настоящего момента пересекать границу с ФРГ, мгновенно разлетелась в СМИ Западной Германии и достигла Восточной. «ГДР открыла границу» — такие заголовки видели на экранах жители ФРГ вечером 9 ноября.

Спустя несколько часов с обеих сторон Берлинской стены собрались тысячи взволнованных немцев. Ситуация была крайне напряженной: пограничникам не давали никаких указаний о пропуске людей, и выяснить что-либо у начальства в поздний вечер им не удавалось.

Опасаясь как смертельной давки, так и натиска людей на самих пограничников, военные решили на свой страх и риск открыть пункты пропуска и остановить пограничный контроль. Считается, что первым историческое решение принял Харальд Ягер, старший офицер у КПП на Борнхольмер-штрассе.

Так ближе к полуночи 9 ноября пала Берлинская стена. Спустя несколько часов в ту же ночь тысячи ликующих немцев из ФРГ и ГДР обнимали друг друга, не веря в реальность происходящего.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Жители Западного Берлина приветствуют соотечественников из ГДР, проезжающих через открытые КПП, 10 ноября 1989 года / Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

9. В немецком языке существует слово, обозначающее разрушителей Берлинской стены

Их называют Mauerspecht — «дятлы стены». Берлинскую стену, расписанную многочисленными граффити, рисунками и надписями, разобрали практически полностью в течение считанных месяцев после ее падения и воссоединения Германии в 1990-м.

Берлинцы с кувалдами, молотками и зубилами крушили сооружение, которое на три десятилетия разделило их жизни. Самые предприимчивые даже организовали прокат инструментов, хотя первое время полиция Западного Берлина безуспешно призывала людей не разрушать стену.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

Среди «стенных дятлов» были как охотники за историческими сувенирами, так и те, кто хотел скорейшего разрушения этого символа Холодной войны.

Один из тех, кого называли Mauerspecht, стал последней жертвой Берлинской стены. Пытаясь отбить кусочек стены у ее основания, 14-летний школьник Кристоф-Мануэль Брамбек обрушил на себя верхнюю часть бетонной конструкции и погиб под ее обломками 31 августа 1990 года.

10. Германия судила виновных в гибели людей у Берлинской стены спустя десятилетия

Преступления, связанные с Берлинской стеной, расследовались в Германии на протяжении многих лет после ее падения.

К примеру, в 1997 году, через семь лет после воссоединения Германии, немецкий суд признал виновными двух бывших пограничников ГДР, Рольфа Фридриха и Эриха Шрайбера.

Их приговорили к 20 месяцам тюрьмы условно за преступление, совершенное за 35 лет до этого: убийство Петера Фехтера, беглеца из Восточного Берлина. Его история — одна из самых трагичных и знаковых страниц Берлинской стены.

18-летний каменщик, Фехтер решил вместе с другом бежать в Западный Берлин спустя год после возведения стены. 17 августа 1962 года они попытались перелезть через стену неподалеку от самого известного пропускного пункта в центре города — американского КПП Чарли.

Другу Фехтера побег удался, а сам он получил тяжелое пулевое ранение. Раненый Фехтер упал обратно на территорию ГДР, где истекал кровью и звал на помощь еще около часа — пока его сердце не остановилось. Участок «полосы смерти», где лежал Фехтер, просматривался с обеих сторон стены, однако никто из военных ему не помог.

Трагедия получила широкий резонанс. Уже на следующий день западные берлинцы провели массовые демонстрации, обвиняя власти ГДР в жестокости, а американский контингент Берлина — в бездействии.

История Фехтера попала на обложку журнала Time в августе 1962-го. Материал закрепил в англоязычном мире выражение Позорная стена — вслед за словами Вилли Брандта, бургомистра Западного Берлина и будущего канцлера ФРГ.

Пограничники Фридрих и Шрайбер признали свою вину, хотя расследование не смогло установить, кто из них (либо третий, уже умерший сослуживец) сделал роковой для Фехтера выстрел. На суде в 1997 году они заявили, что хотели бы вернуть время вспять и сохранить жизнь беглецу.