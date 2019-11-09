Сценарий фильма о Бонде впервые за полвека пишет женщина 9.11.2019, 12:46

Фиби Уоллер-Бридж

Как это отразится на картине?

Британская писательница, сценарист и актриса Фиби Уоллер-Бридж рассказала о том, как участвует в работе над сценарием нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", выход которого запланирован на 2020 год, передает ВВС.

Фиби Уоллер-Бридж известна как создательница сериала-триллера "Убивая Еву" и комедийного сериала "Дрянь" о жизни современной англичанки, в которой много цинизма, черного юмора и беспорядочных половых связей.

О том, что Уоллер-Бридж будет работать над сценарием 25-го фильма о Джеймсе Бонде в качестве соавтора, стало известно весной 2019 года.

Критики тогда предположили, что это привнесет в кино о Бонде феминистические нотки. В эпоху #MeToo образ Агента 007 многие стали считать старомодным, чересчур доминантным и даже женоненавистническим, в особенности из-за его достаточно бесцеремонной манеры общения с девушками.

Однако сама Уоллер-Бридж в эфире BBC Radio 4 рассказала, что ее работа над сценарием заключается в другом. По словам Фиби Уоллер-Бридж, ее пригласили поработать над некоторыми диалогами и сюжетными линиями, но в ее задачи не входило менять культуру поведения персонажей.

"Они уже делают это без меня, - сказала она. - Между собой они постоянно обсуждают этот вопрос. Но мое участие - гораздо более техническое. Мне сказали: ты писательница, и нам нужно, чтобы ты помогла со сценарием и некоторыми диалогами".

Тем не менее участие Уоллер-Бридж в этом фильме - в своем роде историческое событие: она стала второй в истории женщиной, удостоенной чести работать над сценарием фильма о Бонде. Первой была Джоанна Харвуд, соавтор сценариев "Доктор Ноу" (1962) и "Из России с любовью" (1963).

В мае 2019 года Фиби Уоллер-Бридж рассказала в интервью изданию Deadline о том, как она относится к критике образа Джеймса Бонда со стороны фемсообщества. "Сейчас много говорят о том, насколько [бондиана] адекватна сегодняшней реальности - из-за образа самого Бонда и его отношения к женщинам. Я думаю, что это чушь (по-английски Фиби употребила более резкое выражение - ред.)".

По ее мнению, бондиана должна развиваться, и отношение к женщинам в ней должно быть подобающим, но сам Бонд не обязан меняться. "Ему следует быть собой", - считает писательница.

Исполнительницей главной женской роли в новом фильме будет чернокожая британка Лашана Линч. Она играет не девушку Бонда, а агента - этим новый фильм о Бонде тоже будет принципиально отличаться от предыдущих.

В интервью Hollywood Reporter Линч признавалась, что очень рада участию Фиби Уоллер-Бридж в работе над "Не время умирать". "Я буквально визжала, когда услышала ее имя, - вспоминала она. - Надо же, такая же британская девушка, как и я. И она умеет работать с женскими ролями".

Актриса Ана де Армас, которая тоже снимается в фильме "Не время умирать", сказала, что фанаты Фиби могут не ждать ее появления в самом фильме - в кадре писательница не появится.