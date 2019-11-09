Зеленский предложил Джеку Ма открыть исследовательский центр в Украине 9.11.2019, 12:56

Основателю Alibaba также было рассказано о проекте государства в смартфоне.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил основателю компании Alibaba Group Джеку Ма открыть в Украине R&D-центр для расширения работы в европейском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы», — заявил Зеленский.

Он поделился с Ма идей проекта Государство в смартфоне и подчеркнул важность цифровых технологий в трансформации страны.

Также Зеленский отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта (data analytics and artificial intelligence).

Ранее Джек Ма посоветовал Украине развивать частный сектор и доверять предпринимателям.

Напомним, недавно Джек Ма возглавил рейтинг самых богатых людей Китая. Основатель Alibaba оказался на первом месте списка Forbes уже после того, как ушел с поста главы компании в сентябре этого года.