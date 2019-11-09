«Надо понять, что во главе страны находится очень больной человек» 20 Слава Рабинович, «Русский монитор»

9.11.2019, 13:09

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Вы только вдумайтесь в то, что он говорит!

За последние две недели Владимир Путин наговорил много всего такого, что даже последнему еще не сдавшемуся под давлением неопровержимых доказательств ватнику и путиноиду должно быть понятно, что Путин – это не только незаконный самозванец (конституционный предел его президентских полномочий был достигнут еще в 2008 году), не только вор и бандит, демонтировавший государство и сделавший это демонтированное государство орудием своих преступлений, но и совершенно сумасшедший идиот.

От того, что говорит и делает этот сумасшедший идиот, к сожалению, зависят жизни и судьбы нескольких сотен миллионов человек (если не больше). И, кроме того, он крадет другой невосполнимый ресурс – наше время. И, похоже, не только наше, но и время будущих поколений.

Путин предложил создавать «летучие отряды из студентов-медиков», по образу и подобию стройотрядов времен СССР, которые ездили бы по регионам России и предоставляли российскому народонаселению «медицинскую помощь в соответствии со своими компетенциями». И это он заявил, на полном серьезе, во время обсуждения признанной провальной т.н. «реформы здравоохранения», которую называют помягче – «неудачной» – сами министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Татьяна Голикова.

Нет, они не уходят в отставку – Путин, Медведев, Скворцова, Силуанов и Голикова. Просто нужны летучие отряды из студентов-медиков, по образу и подобию стройотрядов времен СССР, и тогда здоровью нации… Ах, какая там нация! Народонаселение…

Но идея, сама по себе, полностью сумасшедшая, по целому ряду вполне простейших причин. Так Путин – не сумасшедший, а просто тролль? Мне кажется – первое. Ну вы только вдумайтесь в степень этого бреда!

Дальше – больше. Последовали эскапады Путина и в области языкознания. Причем таким образом, что сразу приходят на память строчки из песни Юза Алешковского 1959 года: «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознанье знаете вы толк…». И вот знаете, даже не верится, что мы сейчас не спим, и что все это – не какой-то чрезвычайно глупый сон, с каким-то едким совковым раствором, замешанным в один котел с некоторыми произведениями Оруэлла, Кафки, Войновича, Сорокина и Пелевина.

Итак, Путин перечислил «врагов русского языка». В России, и, «как известно», и в других странах. Они – «пещерные русофобы, разного рода маргиналы и агрессивные националисты».

Конечно, давайте выйдем из их пещер и вспомним самого Путина. Вдовы моряков в Видяево – «10-долларовые шлюхи». И далее… «В сортире замочим». «Сопли жуют». «Из носа выковыряли и размазали по бумажкам». «Шакалят у посольств». «От кормушки оттащили». «Получат двушечку». «Скощухи никому не будет». «Кое-что отрежем, чтобы больше ничего не выросло». «Доктора послать и зачистить эту сицуацию». И так далее…

Да, товарищ Путин, вы большой ученый, в языкознанье знаете вы толк…

Далее Владимир Путин намекнул на то, что хорошо бы запретить Википедию, а вместо нее пользоваться воплощающимся сейчас новым проектом для распиливания бюджетных денег – электронной версией Большой российской энциклопедии. (Согласно Сергею Пархоменко, вероятней всего, распилом двух миллиардов бюджетных рублей здесь будет руководить хорошо известный в книжных, издательских и редакционных кругах Владимир Григорьев: товарищ Григорьев, вы большой ученый, в распилах знаете вы толк…).

При этом хорошо известно, что Путин не пользуется интернетом, и он никогда в своей жизни сам не видел Википедию. В течение 20 лет этому застывшему во времени сумасшедшему приносят папочки разного цвета, в которых, видимо, иногда попадались и распечатки страниц русскоязычной версии Википедии, где на странице, посвященной ему лично, подробно рассказывается о том, как в 1997 году Путин украл свою научную диссертацию, списав целые огромные куски с американской статьи 1978 года, и назвав после этого самого себя кандидатом экономических наук.

Под чутким руководством «большого ученого» Путина в это же самое время Дмитрий Киселев назвал образование «конвейером, создающим недовольных», а Госдура решила вернуть вытрезвители (тоже, по образу и подобию СССР), а также запретить продавать на территории РФ гаджеты, в которых нет предустановленного российского программного обеспечения.

Мозг нормального, еще не сошедшего с ума человека, отказывается воспринимать все происходящее в качестве реальной жизни, поэтому я мог что-то забыть, из того, что Путин говорил и делал за последние две недели.

Мы должны понять, что во главе нашей страны (не государства, т.к. он демонтировал государство) находится очень больной человек. Понять это, кроме того, что этот сумасшедший Путин еще и международный террорист; массовый убийца; военный, государственный и должностной преступник, скрывающийся за маской главы демонтированного им государства. И это очень опасно. Не только для нас. Для всех соседей и для всего человечества.

Слава Рабинович, «Русский монитор»