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Блогер «Серый Кот»: Власти боятся лозунга «Баста!», как огня

  • 9.11.2019, 13:35
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Блогер «Серый Кот»: Власти боятся лозунга «Баста!», как огня
Фото: Радыё Рацыя

Кандидат Дмитрий Козлов пригласил всех на Октябрьскую площадь Минска 15 ноября в 18.00.

Известный оршанский видеоблогер Дмитрий Козлов вчера был вызван на заседание избирательной комиссии Оршанского городского округа №25. Заседание было назначено на официальный выходной день 7 ноября, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Дмитрия Козлова обвинили в «призыве к срыву или отмене выборов депутатов палаты представителей». Комиссия увидела это в использовании лозунга «Фальшивым выборам — баста!» во время агитационной кампании. Решение об отмене регистрации активиста в качестве кандидата в депутаты подписано руководителем комиссии С.М.Вороновым.

- Комиссии уже давно мозолили глаза наши лозунги «фальшивым выборам — баста»: «колхозной диктатуре — баста», - сказал Дмитрий Козлов. - Вообще слова «баста!» они, судя по всему, боятся как огня. На самом деле, лозунг - «фальшивым выборам — баста» - должен быть девизом любой избирательной комиссии. У нас же все наоборот. Наверное, уже не осталось в стране человека, который бы верил в то, что в нашей стране проходят честные выборы.

Решение комиссии буду обжаловать и приглашаю всех на Октябрьскую площадь Минска 15 ноября в 18.00. Будем думать, что делать дальше.


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