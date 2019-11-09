Как выглядят самые дешевые 4-комнатные квартиры Минска 4 9.11.2019, 13:51

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Иногда их продают по парадоксально низкой цене.

Многокомнатные квартиры считаются самыми невостребованными. Из-за большого метража они не быстро продаются как на рынке новостроек, так и вторичном. Однако не стоит исключать их из альтернативного поиска, особенно бюджетные варианты. Портал tut.by изучил риелторские базы и выбрал самые дешевые четырехкомнатные квартиры столицы. Цены и фото — в материале.

Байкальская, 54

Квартира площадью 58,5 квадратных метров расположена в брежневке 1967 года постройки. В 2010 году в доме был сделан капремонт. Жилье требует ремонта и продается за 54 тысячи долларов в эквиваленте, по 923 за квадратный метр.

п-т Рокоссовского, 133

Квартира площадью 58,5 квадратных метров расположена в панельной пятиэтажке 1970 года постройки. Жилье требует ремонта, продается за 58 тысяч долларов в эквиваленте, по 991 доллар за квадратный метр.

ул. Голодеда, 58

Квартира площадью 58,5 квадратных метров расположена в панельном доме на третьем этаже. Продается жилье за 58 тысяч долларов в эквиваленте, по 991 доллару за квадратный метр.

п-т Пушкина, 77

Квартира площадью 58,5 квадратных метров расположена в панельном доме 1968 года постройки. Год назад тут был капремонт. Планировка — с одной проходной комнатой, как и во всех брежневках. Цена — 60,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1041 за «квадрат».

ул. Надеждинская, 17

Квартира площадью 58,5 квадратных метров расположена на третьем этаже брежневки. одна из комнат — проходная. квартира продается за 60,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 037 за квадратный метр.

ул. Уборевича, 130

Квартира площадью 58 квадратных метров расположена в брежневке 1967 года постройки. В 2006 году в доме был капремонт. По планировке квартира с одной проходной комнатой. Жилье продается за 63 тысячи долларов в эквиваленте, по 1086 за квадратный метр.

ул. Данилы Сердича, 66

Квартира площадью 59 квадратных метров находится в брежневке 1969 года постройки. В 2001 году в доме был капремонт. Квартира продается за 63 тысячи долларов в эквиваленте, по 1067 за квадратный метр.